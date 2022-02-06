Это смесь снега со льдом, причем внушительной массы. От подобного удара значительно пострадал бы и автомобиль с обычной металлической крышей...

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Владельцам авто с панорамными крышами так или иначе приходит в голову эта мысль: «вот я паркуюсь возле дома, с крыши которого может упасть снег (или, того хуже, сорваться большая сосулька). Спасет ли стекло?». Вопрос, прямо скажем, не новый, но теоретическую его подоплеку оставим для заключительной части этой заметки, а пока Телеграм-канал Новости Москвы публикует свежие фото по теме.

Нынешняя снежная зима проверяет на прочность коммунальщиков, нервы граждан, а также различные конструкции. Как видим, красивый прозрачный верх этого кроссовера живописно пропустил «привет» от матушки-природы прямиком в салон.

Справедливости ради заметим, что от подобного удара значительно пострадал бы и автомобиль с обычной металлической крышей, да и в целом заводские «панорамы» по большей части лишены тех недостатков, которые на них то и дело стараются повесить. Но от одного факта никуда не деться: просто так уехать домой владельцу показанного автомобиля не удастся, придется в прямом смысле слова разгребать последствия...

А знаете ли вы, к чему готовиться, если автомобиль зимует на улице?

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Фото: Telegram / Новости Москвы