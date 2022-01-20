На машину и все ее элементы воздействуют различные негативные факторы: мороз, осадки, высокая влажность. Все это может спровоцировать множество проблем, начиная от ржавчины на кузове и заканчивая неисправностями в системе подачи топлива или охлаждения двигателя. Вам это надо?

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Лучший вариант для автомобиля пережить зиму — регулярно ездить на нем. Если такой возможности нет, то при соблюдении определённых правил последствия для транспорта можно избежать или минимизировать.

Правило 1. Утепляем и защищаем машину

Перед зимним сезоном сделайте днищу, порогам и колесным аркам антикоррозийную обработку и покройте уплотнители специальной защитной смазкой.

Если морозы в вашем регионе крепкие, имеет смысл установить утеплитель под капот или хотя бы картонку перед радиатором. Это обеспечит более быстрый прогрев после длительной стоянки.

Правило 2. Паркуем правильно

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Чтобы не допустить образования инея и наледи, старайтесь не оставаться на длительное время в автомобиле с выключенным двигателем. Ведь при этом не работает система вентиляции салона, а вы продолжаете генерировать в салоне теплый и влажный воздух. Прежде чем оставить машину на стоянке, проветрите ее. Достаточно открыть на пару минут двери.

Не ставьте на ночь машину на стояночный тормоз. Он может примерзнуть — и тогда вам пригодятся вот эти советы

В снежную зиму не оставляйте автомобиль в непосредственной близости от зданий и деревьев. Особенно если синоптики прогнозируют потепление. Сорвавшиеся с крыши или кроны сосульки, снежные глыбы и куски льда могут повредить транспорт.

Правило 3. Готовим к длительной стоянке

Если точно знаете, что не сядете за руль длительное время и придется оставить автомобиль на улице, обязательно сделайте следующее:

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Вымойте и хорошо просушите кузов машины.

Аккуратно натрите лакокрасочное покрытие воском или другими средствами — такая услуга доступна на большинстве автомоек.

Чтобы предотвратить замерзание, тщательно смажьте резиновые уплотнители багажника, дверей и капота средством на силиконовой основе. Не забудьте обработать специальным составом механизмы замков.

Удостоверьтесь в нормальном уровне жидкости в системе охлаждения. При необходимости дозаправьте.

Не забудьте залить в бак для топлива влаговытеснитель, а лучше заправиться на более чем половину его объема.

Время от времени запускайте двигатель. Это не даст моторному маслу застаиваться и терять свои свойства.

Не забывайте включать кондиционер, когда температура за бортом околонулевая. Если на улице значительно холоднее, электроника не позволит включить компрессор кондиционера.

Снимите и занесите в теплое место аккумулятор. Если оставили АКБ в машине, раз в месяц-полтора необходимо его подзаряжать;

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И еще три важных совета на случай, если машина простоит на улице целую зиму (а может и не одну).

Вследствие длительного статичного положения машины может произойти деформация покрышек под весом автомобиля. Чтобы избежать этого, иногда проверяйте давление в шинах и при необходимости подкачивайте колеса. В идеале автомобиль нужно время от времени двигать хотя бы на полметра, чтобы колеса провернулись и вес автомобиля приходился бы на другую зону покрышек.

Не используйте в качестве внешней защиты автомобиля чехлы или брезентовые накидки. Плотность этих материалов приводит к скоплению влаги и появлению коррозии. Через две зимы подобного хранения вы можете не узнать свою машину из-за появившейся ржавчины.

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Из системы стеклоомывателя желательно слить незамерзайку. В процессе длительного простоя из нее будут испаряться летучие фракции. Жидкость утратит свои свойства, и в случае сильного мороза ее замерзание может привести к разрыву бачка.

Не поленитесь применить эти рекомендации, и выход вашего автомобиля из зимней спячки не будет трудным.

Рекомендуем проверить наличие и сроки годности основных средств защиты: аптечки, огнетушителя, сигнального жилета и знака аварийной остановки.

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