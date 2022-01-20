Автомобиль зимует на улице — к чему готовиться? — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Автомобиль зимует на улице — к чему готовиться?

На машину и все ее элементы воздействуют различные негативные факторы: мороз, осадки, высокая влажность. Все это может спровоцировать множество проблем, начиная от ржавчины на кузове и заканчивая неисправностями в системе подачи топлива или охлаждения двигателя. Вам это надо?

Материалы по теме
Техосмотр в 2022 году: все нюансы

Лучший вариант для автомобиля пережить зиму  — регулярно ездить на нем. Если такой возможности нет, то при соблюдении определённых правил последствия для транспорта можно избежать или минимизировать.

Правило 1. Утепляем и защищаем машину

Перед зимним сезоном сделайте днищу, порогам и колесным аркам антикоррозийную обработку и покройте уплотнители специальной защитной смазкой.

Если морозы в вашем регионе крепкие, имеет смысл установить утеплитель под капот или хотя бы картонку перед радиатором. Это обеспечит более быстрый прогрев после длительной стоянки.

Материалы по теме
Наказание за нетрезвое вождение в 2022Примитивная парковка-ловушка — попадаются 50% водителей4 годных лайфхака для водителей на зиму (и один миф)

Правило 2. Паркуем правильно

Материалы по теме
Принять участие в розыгрыше автомобилей

Чтобы не допустить образования инея и наледи, старайтесь не оставаться на длительное время в автомобиле с выключенным двигателем. Ведь при этом не работает система вентиляции салона, а вы продолжаете генерировать в салоне теплый и влажный воздух. Прежде чем оставить машину на стоянке, проветрите ее. Достаточно открыть на пару минут двери.

Не ставьте на ночь машину на стояночный тормоз. Он может примерзнуть — и тогда вам пригодятся вот эти советы.

В снежную зиму не оставляйте автомобиль в непосредственной близости от зданий и деревьев. Особенно если синоптики прогнозируют потепление. Сорвавшиеся с крыши или кроны сосульки, снежные глыбы и куски льда могут повредить транспорт.

Правило 3. Готовим к длительной стоянке

Если точно знаете, что не сядете за руль длительное время и придется оставить автомобиль на улице, обязательно сделайте следующее:

Материалы по теме
Народный метод — чтобы двери не примерзли

  • Вымойте и хорошо просушите кузов машины.
  • Аккуратно натрите лакокрасочное покрытие воском или другими средствами — такая услуга доступна на большинстве автомоек.
  • Чтобы предотвратить замерзание, тщательно смажьте резиновые уплотнители багажника, дверей и капота средством на силиконовой основе. Не забудьте обработать специальным составом механизмы замков.
  • Удостоверьтесь в нормальном уровне жидкости в системе охлаждения. При необходимости дозаправьте.
  • Не забудьте залить в бак для топлива влаговытеснитель, а лучше заправиться на более чем половину его объема.
  • Время от времени запускайте двигатель. Это не даст моторному маслу застаиваться и терять свои свойства.
  • Не забывайте включать кондиционер, когда температура за бортом околонулевая. Если на улице значительно холоднее, электроника не позволит включить компрессор кондиционера.
  • Снимите и занесите в теплое место аккумулятор. Если оставили АКБ в машине, раз в месяц-полтора необходимо его подзаряжать;

Материалы по теме
Не совершайте эти 8 ошибок, когда вас останавливает ДПС

И еще три важных совета на случай, если машина простоит на улице целую зиму (а может и не одну).

Вследствие длительного статичного положения машины может произойти деформация покрышек под весом автомобиля. Чтобы избежать этого, иногда проверяйте давление в шинах и при необходимости подкачивайте колеса. В идеале автомобиль нужно время от времени двигать хотя бы на полметра, чтобы колеса провернулись и вес автомобиля приходился бы на другую зону покрышек.

Не используйте в качестве внешней защиты автомобиля чехлы или брезентовые накидки. Плотность этих материалов приводит к скоплению влаги и появлению коррозии. Через две зимы подобного хранения вы можете не узнать свою машину из-за появившейся ржавчины.

Материалы по теме
Что и когда замерзает в автомобиле? Температурный рейтинг

Из системы стеклоомывателя желательно слить незамерзайку. В процессе длительного простоя из нее будут испаряться летучие фракции. Жидкость утратит свои свойства, и в случае сильного мороза ее замерзание может привести к разрыву бачка.

Не поленитесь применить эти рекомендации, и выход вашего автомобиля из зимней спячки не будет трудным.


Фото: Depositphotos

Наше новое видео
Niva Travel за 1 млн и Duster за 1,5 млн: что взять?
6 нескучных фактов о самом (пожалуй!) неординарном автобусе СССР
Что взять за 2 млн руб.: новый Kia против трехлетней Mazda

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен
Количество просмотров183Количество комментариев1
Оцените материал
0:0
Читать комментарии (1)
Загрузка...

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: