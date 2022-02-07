Мастер парковки на КАМАЗе: минус столб и автомобиль (видео)

Вот что бывает, когда разворачиваешься в тесном дворе и совершенно забываешь убедиться в безопасности движения назад...

Материалы по теме Как уборщик снегом более 40 машин разбил — видео

Трагикомичный эпизод случился на днях в одном из дворов Нижнего Новгорода. Столь ценный труд, как вывоз собранного снега, увы, окончился совсем не весело и для водителя КАМАЗа, и для владельца припаркованной у дома легковушки. В ролике, опубликованном сообществом Главная дорога, мы видим, как загруженный снегом самосвал начинает движение назад — вероятно, водитель хотел развернуться, чтобы выехать из двора.

По какой-то причине он совершенно не учел обстановку позади своего транспортного средства — и задней кромкой кузова фактически срубил фонарный столб! Но это бы еще полбеды.

Двор, что неудивительно, оказался тесно заставлен припаркованными автомобилями — и столб, конечно же, «приземлился» прямо на капот одного из них. К счастью, игравшие неподалеку дети получили лишь интересное зрелище, а не тяжелые травмы. А выбравшемуся из-за руля шоферу только и осталось, что хрестоматийно почесать затылок.

А в Москве на автомобиль с панорамной крышей упал кусок льда.

«За рулем» теперь можно читать в Instagram.

Видео: ВКонтакте / Главная дорога