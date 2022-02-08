Самая дорогая сосулька 2021 года — статистика страховщиков — журнал За рулем

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Самая дорогая сосулька 2021 года — статистика страховщиков

Убыток, который наносят застрахованным по каско автомобилям снег, глыбы льда и сосульки, в 2021 году в среднем составил 126 тыс. руб., подсчитали специалисты.

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Снег, глыбы льда и сосульки, упавшие с крыш домов, представляют реальную опасность не только для людей, но и для автомобилей, обращают внимание специалисты страховой компании «Согласие».

В 2021 году 15% урегулированных страховых случаев произошли с Mercedes-Benz, 13% — с Volkswagen, остальные — с Kia, Renault, Mitsubishi, Toyota, Lexus, Mazda, Audi, BMW, Volvo, Skoda и авто других марок.

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Из конкретных случаев: на ул. Парижской Коммуны в Калуге упавшая льдина нанесла ущерб внедорожнику Volkswagen Touareg в 1,3 млн рублей.

957,2 тыс. руб. получил от страховой компании владелец ВMW X6, на машину которого рухнул кусок льда на Люсиновской улице в Москве. Ущерб, нанесенный кузову Volkswagen Polo глыбой снега на ул. Лейпунского в Обнинске составил 721,8 тыс. рублей.

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Самый большой убыток по каско в Санкт-Петербурге составил 593,3 тыс. руб. — снег и лед повредили Volkswagen Polo, в Тюменской области — 474,5 тыс. руб.: на Honda CR-V упала глыба снега, в ХМАО-Югре — 390,3 тыс. рублей.

Самый крупный ущерб, нанесенный сосулькой в 2021 году, составил 170,8 тыс. руб. — она упала на Jaguar XJ на Зубовском бульваре в столице.

Фото: Depositphotos

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