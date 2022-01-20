Страховщики рассказали о самых угоняемых автомобилях

Эксперты определили самые угоняемые марки автомобилей в Москве за 2020 год — это корейцы. Интересно, что по итогам 2021 года столица стала лидером по автоугонам, а в 2020-м занимала лишь шестую строчку рейтинга.
Если в 2020 году в тройке лидеров преобладали модели японской Toyota — RAV4 (16%) и Camry (8%), то к концу 2021 г. их место заняли Hyundai Santa Fe (18%) и Kia Sportage (14%), а замыкает тройку лидеров еще одна корейская модель — Kia Sorento с показателем в 12%.
В топ-10 самых угоняемых авто в столице за 2021 год кроме корейской «тройки» также вошли:
- Toyota Camry — 9%
- Kia Rio — 8%
- Mitsubishi Outlander — 5%
- Toyota RAV4 — 4%
- Hyundai Creta — 3%
- Kia Stinger — 3%
- Lada Granta — 3%
Страховщики объясняют новую тенденцию тем, что дорогие автомобили после угона, как правило, перепродают в страны ближнего зарубежья, а из-за закрытия границ сейчас это сделать крайне затруднительно.
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