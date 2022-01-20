Страховщики рассказали о самых угоняемых автомобилях — журнал За рулем

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Страховщики рассказали о самых угоняемых автомобилях

Если в 2020 году в столичном антирейтинге лидировали модели Тойоты, то теперь приоритеты сменились.

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Эксперты определили самые угоняемые марки автомобилей в Москве за 2020 год — это корейцы. Интересно, что по итогам 2021 года столица стала лидером по автоугонам, а в 2020-м занимала лишь шестую строчку рейтинга.

Если в 2020 году в тройке лидеров преобладали модели японской Toyota — RAV4 (16%) и Camry (8%), то к концу 2021 г. их место заняли Hyundai Santa Fe (18%) и Kia Sportage (14%), а замыкает тройку лидеров еще одна корейская модель — Kia Sorento с показателем в 12%.

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В топ-10 самых угоняемых авто в столице за 2021 год кроме корейской «тройки» также вошли:

  • Toyota Camry — 9%
  • Kia Rio — 8% 
  • Mitsubishi Outlander — 5% 
  • Toyota RAV4 — 4% 
  • Hyundai Creta — 3% 
  • Kia Stinger — 3% 
  • Lada Granta — 3% 

Страховщики объясняют новую тенденцию тем, что дорогие автомобили после угона, как правило, перепродают в страны ближнего зарубежья, а из-за закрытия границ сейчас это сделать крайне затруднительно.

Фото: Depositphotos

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