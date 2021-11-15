Невезучие: названы имена владельцев угнанных машин

Чаще всего страдают автовладельцы с именами Артем и Ксения.

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По данным страховой компании «Согласие», в 2021 году чаще всего автомобили похищали у водителей по имени Артем и Ксения — частота угонов составила 0,4% и 0,8% соответственно, показало исследование, проведенное страховой компанией «Согласие», на основе своей базы.

На втором и третьем местах в «мужском» рэнкинге — Никита (0,3%) и Денис (0,2%), в «женском» — Вера (0,3%) и Валентина (0,2%). Не было угонов у водителей по именам Евгений, Николай, Михаил, Татьяна, Светлана и Юлия.

Какие цвета предпочитают угонщики

34% угнанных авто были белого цвета, еще 24% — черного. В 19% случаев угонщиков интересовали серые машины, в 12% — серебристые. На коричневые пришлось 7%, на синие и красные — по 2% угонов соответственно.

Откуда угоняют

Чаще всего — с придомовой парковки. В заявлениях клиенты указывают, что не обнаружили машину, выйдя утром из дома или вернувшись из поездки.

48% авто были похищены в Москве и области, 52% — в других регионах страны. Самым дорогим угнанным автомобилем оказался Land Rover. Выплата за машину, которую злоумышленники похитили в столице, составила 10,6 млн руб.

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На втором месте BMW в Санкт-Петербурге (возмещение — 4,3 млн руб.), на третьем — Jeep, за который владелец в Москве получил от страховой компании 4 млн руб., в Свердловской области угнали Kia (4-е место, 2 млн руб.) и два Hyundai в Москве и Новосибирской области (выплаты по 1,9 млн руб.).

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