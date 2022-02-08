Водителей просят рассказать о «дорожных ловушках»

ГИБДД и Общественная палата начали сбор информации о проблемных местах в столице.

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С 3 февраля сообщить о проблемных местах в городе автомобилисты могут с помощью специальной формы , в которой нужно указать свои данные — фамилию, имя, отчество, регион, электронную почту и телефон, а также описать, в чем заключается суть проблемы.

При выявлении таких мест Госавтоинспекция Москвы совместно с дорожными службами города быстро внесут корректировки в схему организации дорожного движения, чтобы процесс передвижения был понятным для водителей.

Все обращения будет рассматривать комиссия Общественной палаты Российской Федерации по безопасности и взаимодействию с ОНК с целью выявления мест, где водители массово нарушают правила дорожного движения, говорится в сообщении столичной ГИБДД в Telegram-канале.

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Инициаторами проекта «Дорожные ловушки» стали ГУ ОБДД МВД России, комиссия Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК и Информационный центр по автомобильным дорогам «Информавтодор». Задача проекта — выявить участки с искусственно созданными условиями для нарушения ПДД и в кратчайшие сроки устранить проблемные зоны проезжей части, где водители вынужденно нарушают правила дорожного движения.

Справка

Под «дорожными ловушками» подразумеваются ситуации, когда водитель считает, что он соблюдает ПДД, но при этом оказывается, что по той или иной причине он их нарушает. Такие места на российских дорогах есть, и во многих случаях это грозит водителю негативными последствиями: эвакуацией автомобилей, административными штрафами, возрастает риск попадания в аварии.

На столичных дорогах появились «модульные» островки безопасности.

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