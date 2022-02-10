BMW уступил в «лосином тесте» Hyundai и Kia — журнал За рулем

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BMW уступил в «лосином тесте» Hyundai и Kia

BMW iX — важная модель для немецкого автопроизводителя, и показала себя на тестах хорошо, но уступила некоторым непремиальным кроссоверам.

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«Лосиный тест» iX xDrive40 прошел с шинами Pirelli P Zero Elect размером 255/50 R21, а также с применением системы рекуперативного торможения. В результате максимальная скорость кроссовера составила 74 км/ч. На скоростях 77 км/ч и 80 км/ч автомобиль сбивал конусы.

Скорость 74 км/ч — очень хороший показатель. В результате баварский электрокроссовер обошел, например, Skoda Enyaq iV (72 км/ч) и VW. ID.4 (73 км/ч). Тем не менее, это хуже, чем результат Tesla Model Y (83 км/ч), Hyundai Ioniq 5 (80 км/ч) или Kia EV6 (78 км/ч).

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«Змейку» кроссовер BMW прошел немного медленнее, чем его главный конкурент Mercedes-Benz EQS — за 24,8 секунды против 24,5 у электрокроссовера Мерседеса.

Фото, видео: Youtube

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