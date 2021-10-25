Porsche Taycan Cross Turismo смог справиться с испытанием на гораздо меньшей скорости, чем можно было бы ожидать.

«Лосиный» тест, на котором специализируется проект KM77, — очень коварное испытание. Например, обычный Ford Focus и Tesla Model 3 прошли его на скорости 83 км/ч, а спортивный Porsche 992 Carrera 4S — на 80 км/ч. Что касается Porsche Macan и BMW M4, то их скорость составила 76 км/ч, а спортивный Alpine A110 объехал конусы, не сбив их, на скорости 75 км/ч. Это хорошие результаты (официально установленного минимального порога скорости нет), но удивительно, что спорткары уступают обычным недорогим машинам.

Поразительно, но почти ни один современный автомобиль не может сравниться в «лосином» тесте с Citroen Xantia Teknikens Värld, который прошел испытание на скорости 85 км/ч в далеком 1999 году.

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В KM77 решили проверить результаты 22-летней давности и нашли три Xantia в отличном состоянии. Сегодня «лосиные» тесты проводятся в соответствии с международным стандартом ISO 3888–2. От стандарта прошлого века он отличается шириной полосы. Теперь конусы стоят ближе друг к другу, и у Ситроена мало шансов повторить свой успех. Действительно, с испытанием старички справились на скорости 73 км/ч.

Porsche Taycan Cross Turismo оказался быстрее всего на 1 км/ч. Его результат — 74 км/ч. И эта разница удивительна, учитывая, что сравнивались автомобили из разных веков.

Системы автономного вождения не всегда делают езду безопаснее — они сбоят каждые 13 километров.

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Фото, видео: YouTube, Porsche, Citroen