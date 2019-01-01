Системы помощи водителю сбоят каждые 13 километров

К такому выводу пришли исследователи Федерации автоклубов Северной Америки (ААА) — системы ненадежны и нуждаются в серьезной доработке.

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Системы помощи водителю, работающие в современных автомобилях, нуждаются в доработке. Исследователи AAA выяснили, что системы ошибаются или сбоят, в среднем, каждые 13 километров (8 миль) — они очень «далеки от 100% надежности».

«Мы неоднократно обнаруживали, что активные системы помощи водителю работают нестабильно, особенно в реальных условиях, — говорит директор автомобильной инженерии и отраслевым связям AAA Грег Брэннон. — Производители должны работать над надежностью технологий, включая такие, как удержание автомобиля в полосе, и разработать более адекватную систему предупреждений».

Другое исследование AAA, проведенное в начале года, показало, что только один из десяти водителей доверяет беспилотным транспортным средствам. Сегодня полностью автономных машин пятого уровня нет, но они разрабатываются на основе нынешних полуавтономных систем помощи водителю, перенимая их ошибки. В федерации считают, что автопроизводители должны совершенствовать технологии, прежде чем внедрять их в машины. Иначе они лишь отпугнут покупателей.

Исследование показало, что 76% сбоев на дорогах общего пользования связаны с «потерей направления» системой удержания автомобиля в полосе движения или «неустойчивым положением в полосе». При этом в 66% случаев происходило столкновение с другим транспортным средством, а средняя скорость, на которой происходили аварии, составляет 40 километров в час.

Исследование проводилось с участием машин BMW X7 2019 года, Ford Edge 2019 года, Cadillac CT6 2019 года, Subaru Outback 2020 года и Kia Telluride 2020 года.

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