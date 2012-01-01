Системы помощи водителю должны стать обязательными

85% ДТП происходят из-за невнимательности водителя.

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В 2019 году на территории России произошло 164 тыс. ДТП, в которых погибли 17 тысяч человек. Большинство аварий происходит по вине водителей, которые отвлеклись, не заметили, не смогли быстро сориентироваться, вообще уснули...

Исследование, проведенное Центром цифровой экспертизы Роскачества, показывает, что 93% ДТП случаются из-за человеческого фактора. 85% ДТП происходят из-за невнимательности водителя в последние 2,5 секунды до столкновения. 90% аварий можно предотвратить, предупредив водителя и вернув его внимание на дорогу за 1,5 секунды до возможного столкновения.

Сейчас на рынке есть множество умных устройств, которые помогают решить проблему «человеческого фактора». Так, в Израиле, Германии, США умные электронные системы помощи водителям уже запущены на государственном уровне, в России пока есть только проекты, отмечают в ведомстве.

На автомобили, собранные в России, также планируется устанавливать датчики оповещения водителя о потенциальном нарушении ПДД. Но для этого понадобится новый нацстандарт, который начали разрабатывать. На машины будут предустанавливать системы, способные распознавать разметку, дорожные знаки и сигналы светофоров на расстоянии от 30 до 100 м.

Фактически это узаконит системы интеллектуальной помощи водителю (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS) в России. Пока в нашей стране их правовой статус не определен, Роскачество советует добровольно приобретать и использовать такие решения для своего автомобиля и, таким образом, снижать вероятность попадания в аварии.

ADAS — это система помощи водителю на основе машинного зрения, она, как минимум, предупреждает звуковым или вибросигналом водителя о вероятном или возникшем риске. Как максимум — в экстренных случаях может принять самостоятельное решение.

Существует пять уровней системы: от нулевого (в управлении участвует только водитель) до пятого (полностью автономное управление). В России на текущий момент из-за отсутствия соответствующих законов затруднено развитие любых ADAS классом выше третьего. Поэтому у нас, как правило, используются системы, установленные в новых легковых автомобилях еще на заводе. Это базовый функционал, который помогает избегать столкновений, применять экстренное торможение, контролировать движение по полосе и слепые зоны, а также круиз-контроль. В премиальных автомобилях можно встретить системы мониторинга усталости водителя, удержания автомобиля в полосе движения и распознавания дорожных знаков. Пример: система безопасного торможения от Volvo при быстром сближении с объектом (пешеходом или автомобилем) реагирует и тормозит.

Наиболее бюджетный вариант для автовладельца — видеорегистратор, как правило корейского производства, Thinkware, Iroad, BlackVue, VicoVation и т.д. Такие видеорегистраторы имеют элементы ADAS, они способны идентифицировать объекты с помощью видеокамеры и частично выполняют задачи ADAS.

В Израиле системы помощи водителю несколько лет в обязательном порядке устанавливают на всех автомобилях. В пересчете на душу населения смертность в Израиле в 11 раз ниже, чем в России — в том числе благодаря таким системам безопасности, отмечают в Роскачестве.

А чтобы испытывать умные системы, в России намерены к сентябрю 2022 года построить полигон, стоимость его оценивается в полмиллиарда рублей.



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