Москва вошла в тройку самых «пробочных» городов мира — журнал За рулем

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Москва вошла в тройку самых «пробочных» городов мира

Компания TomTom опубликовала новое ежегодное исследование трафика в мировых мегаполисах. В 2021 году в него впервые включены данные о выбросах, чтобы лучше понять влияние заторов на окружающую среду.

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«Благодаря надежной информации о дорожном движении все, от политиков и автопроизводителей до городских чиновников и водителей, могут извлечь уроки из прошлого, понять настоящее и принять обоснованные меры для будущего», — говорят эксперты компании.

Всего исследование охватило 404 города в 58 странах на 6 континентах.

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В пятерку самых «пробочных» мегаполисов вошли:

  1. Стамбул (+11% к 2020 году)
  2. Москва и область (+7%)
  3. Киев (+5%)
  4. Богота (+2%)
  5. Мумбаи (0%)
  6. Одесса (+7%)
  7. Санкт-Петербург (+6%)
  8. Бухарест (+8%)
  9. Новосибирск (+3%)
  10. Бенгали (-3%).

Так, каждый год жители Стамбула теряют в пробках по 142 часа, москвичи — 140 часов, киевляне — 128 часов, жители Одессы — 117 часов и Новосибирска — 110 часов.

О пробках невозможно говорить в отрыве от их влияния на окружающую среду. В этом году эксперты проанализировали данные по четырем европейским столицам:

Амстердам — 0,84 мегатонны CO2 было выброшено транспортными средствами в 2021 году, из них 0,06 мегатонны было выделено из-за пробок на дорогах. Чтобы компенсировать общее количество выбросов углекислого газа, в течение года нужно высадить лес площадью 700 кв. км.

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Берлин — 4 мегатонны CO2 всего, из них 0,42 мегатонны — из-за пробок на дорогах. Компенсировать выбросы может высаженный лес площадью 3200 кв. км.

Париж — 13,8 мегатонны, из них 1,85 — из-за пробок на дорогах. Чтобы компенсировать этот вред, нужно высадить лес площадью 11 000 кв. км.

Лондон — 14,8 мегатонны, из-за пробок на дорогах — 2,2 мегатонны, компенсация — лес площадью 12 000 кв. км.

Фото: Игорь Иванко/АГН Москва

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