Москва вошла в тройку самых «пробочных» городов мира

«Благодаря надежной информации о дорожном движении все, от политиков и автопроизводителей до городских чиновников и водителей, могут извлечь уроки из прошлого, понять настоящее и принять обоснованные меры для будущего», — говорят эксперты компании.
Всего исследование охватило 404 города в 58 странах на 6 континентах.
В пятерку самых «пробочных» мегаполисов вошли:
- Стамбул (+11% к 2020 году)
- Москва и область (+7%)
- Киев (+5%)
- Богота (+2%)
- Мумбаи (0%)
- Одесса (+7%)
- Санкт-Петербург (+6%)
- Бухарест (+8%)
- Новосибирск (+3%)
- Бенгали (-3%).
Так, каждый год жители Стамбула теряют в пробках по 142 часа, москвичи — 140 часов, киевляне — 128 часов, жители Одессы — 117 часов и Новосибирска — 110 часов.
О пробках невозможно говорить в отрыве от их влияния на окружающую среду. В этом году эксперты проанализировали данные по четырем европейским столицам:
Амстердам — 0,84 мегатонны CO2 было выброшено транспортными средствами в 2021 году, из них 0,06 мегатонны было выделено из-за пробок на дорогах. Чтобы компенсировать общее количество выбросов углекислого газа, в течение года нужно высадить лес площадью 700 кв. км.
Берлин — 4 мегатонны CO2 всего, из них 0,42 мегатонны — из-за пробок на дорогах. Компенсировать выбросы может высаженный лес площадью 3200 кв. км.
Париж — 13,8 мегатонны, из них 1,85 — из-за пробок на дорогах. Чтобы компенсировать этот вред, нужно высадить лес площадью 11 000 кв. км.
Лондон — 14,8 мегатонны, из-за пробок на дорогах — 2,2 мегатонны, компенсация — лес площадью 12 000 кв. км.
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Фото: Игорь Иванко/АГН Москва