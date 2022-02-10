Москва вошла в тройку самых «пробочных» городов мира

Компания TomTom опубликовала новое ежегодное исследование трафика в мировых мегаполисах. В 2021 году в него впервые включены данные о выбросах, чтобы лучше понять влияние заторов на окружающую среду.

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«Благодаря надежной информации о дорожном движении все, от политиков и автопроизводителей до городских чиновников и водителей, могут извлечь уроки из прошлого, понять настоящее и принять обоснованные меры для будущего», — говорят эксперты компании.

Всего исследование охватило 404 города в 58 странах на 6 континентах.





В пятерку самых «пробочных» мегаполисов вошли:

Стамбул (+11% к 2020 году) Москва и область (+7%) Киев (+5%) Богота (+2%) Мумбаи (0%) Одесса (+7%) Санкт-Петербург (+6%) Бухарест (+8%) Новосибирск (+3%) Бенгали (-3%).

Так, каждый год жители Стамбула теряют в пробках по 142 часа, москвичи — 140 часов, киевляне — 128 часов, жители Одессы — 117 часов и Новосибирска — 110 часов.

О пробках невозможно говорить в отрыве от их влияния на окружающую среду. В этом году эксперты проанализировали данные по четырем европейским столицам:

Амстердам — 0,84 мегатонны CO 2 было выброшено транспортными средствами в 2021 году, из них 0,06 мегатонны было выделено из-за пробок на дорогах. Чтобы компенсировать общее количество выбросов углекислого газа, в течение года нужно высадить лес площадью 700 кв. км.

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Берлин — 4 мегатонны CO 2 всего, из них 0,42 мегатонны — из-за пробок на дорогах. Компенсировать выбросы может высаженный лес площадью 3200 кв. км.

Париж — 13,8 мегатонны, из них 1,85 — из-за пробок на дорогах. Чтобы компенсировать этот вред, нужно высадить лес площадью 11 000 кв. км.

Лондон — 14,8 мегатонны, из-за пробок на дорогах — 2,2 мегатонны, компенсация — лес площадью 12 000 кв. км.

Фото: Игорь Иванко/АГН Москва