Россияне рассказали, о каких авто мечтали в юности

Эксперты также выяснили, у многих ли сбылась мечта и удалось ли в итоге приобрести желаемую машину.

Эксперты провели опрос среди автолюбителей и выяснили, о каких машинах они мечтали в юности и удалось ли им впоследствии приобрести желаемое авто.

О каком мечтали?

Почти треть опрошенных (32%) в юности мечтали об автомобиле советского производства; 28% признались, что им просто важен был любой автомобиль; о немецкой машине мечтали 13% россиян, еще 11% грезили об обычной отечественной машине, а 7% — о японском спорткаре. Некоторые респонденты признались в симпатиях к маслкарам из «Форсажа», кабриолетам и даже домам на колесах, выяснилось в результате опроса, проведенного сервисом СберАвто и медиахолдингом Rambler&Co.

Задумались о своем автомобиле, когда им исполнилось 22 года, 30% россиян, 15% захотели собственный автомобиль в период с 18 лет до 21 года, 12% — в 13–17 лет.

В раннем детстве — с 3 до 6 или с 7 до 12 лет — о собственном авто мечтали 6% и 7% опрошенных соответственно. Кстати, для 3% побудительным фактором стал… вкладыш от жвачки «Турбо» с иномаркой.

Что в итоге?

Юношеская мечта впоследствии осуществилась у 55% респондентов. У 29% россиян желанный автомобиль появился либо чуть позже, чем хотелось, либо несколько отличался от идеала.

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Автомобиль точь-в-точь как в мечтах смогли приобрести 12% опрошенных. Не «тот самый», но все равно отличный вариант — у 35% респондентов. Более четверти (26%) отметили, что их авто вполне соответствует юношеским мечтам, однако в реальности оно более современное. А об отсутствии машины в настоящее время рассказали 14% опрошенных россиян.

В исследовании, проведенном в феврале 2022 года, приняли участие 17 тысяч человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Челябинска, Новосибирска и других крупных городов России.

Почти четверть водителей не моют машину зимой, показал наш опрос.

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