В ходе опроса (Как часто вы моете машину зимой?), проведенного на сайте «За рулем», 22% пользователей сайта признались, что машину зимой не моют, 28% делают это редко, часть из них выжидает оттепели, а остальные 19% тщательно следят за тем, чтобы мойщик «продувал» воздухом замки дверей. По мере необходимости моют автомобиль зимой 50% наших читателей.
Мнение эксперта
Роман Тимашов, директор по сервисному обслуживанию АВТОDOM Алтуфьево:
Повышенное загрязнение автомобиля может создавать очаги коррозии, особенно в местах повреждений и сколов. Агрессивная среда негативно воздействует на резиновые детали (сайлентблоки, уплотнители), алюминиевые детали (радиаторы, трубки), пластиковые элементы (фары, молдинги).
Однако зимняя мойка имеет свои нюансы:
- нужно обязательно просушивать кузов
- продувать сжатым воздухом замки, щетки, уплотнители
- периодически использовать после мойки силиконовые гели для уплотнителей, специальную смазку замков, обрабатывать кузов и стекла автомобиля гидрофобным составом.
А еще химики напоминают, что чем ниже температура воздуха, тем больше замедляется коррозионный процесс. При сильном морозе любой автомобиль сохраняется лучше и практически не поддается негативному воздействию окружающей среды.
- А каким наши читатели видят идеального пассажира? Результаты опроса тут.
- «За рулем» теперь можно читать в ВКонтакте