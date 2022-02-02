Почти четверть водителей не моют машину зимой — опрос ЗР — журнал За рулем

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Почти четверть водителей не моют машину зимой — опрос ЗР

Среди бывалых автомобилистов часто можно услышать, что зимой мыть машину нет необходимости, потом хлопот не оберешься. Мы спросили у наших читателей, как поступают они.

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В ходе опроса (Как часто вы моете машину зимой?), проведенного на сайте «За рулем», 22% пользователей сайта признались, что машину зимой не моют, 28% делают это редко, часть из них выжидает оттепели, а остальные 19% тщательно следят за тем, чтобы мойщик «продувал» воздухом замки дверей. По мере необходимости моют автомобиль зимой 50% наших читателей.

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Почти четверть водителей не моют машину зимой — опрос ЗР

Мнение эксперта

Роман Тимашов, директор по сервисному обслуживанию АВТОDOM Алтуфьево:

Почти четверть водителей не моют машину зимой — опрос ЗР
— Если автомобиль эксплуатируется интенсивно, мыть его необходимо по мере загрязнения. Чистый, он выглядит эстетично, сохраняется внешний вид хромированных деталей, улучшается обзор. Кроме того, все это предотвращает автомобилиста от общения с экипажем ДПС, который может остановить за «нечитаемые» номера.

Повышенное загрязнение автомобиля может создавать очаги коррозии, особенно в местах повреждений и сколов. Агрессивная среда негативно воздействует на резиновые детали (сайлентблоки, уплотнители), алюминиевые детали (радиаторы, трубки), пластиковые элементы (фары, молдинги).

Однако зимняя мойка имеет свои нюансы:

  • нужно обязательно просушивать кузов
  • продувать сжатым воздухом замки, щетки, уплотнители
  • периодически использовать после мойки силиконовые гели для уплотнителей, специальную смазку замков, обрабатывать кузов и стекла автомобиля гидрофобным составом.

А еще химики напоминают, что чем ниже температура воздуха, тем больше замедляется коррозионный процесс. При сильном морозе любой автомобиль сохраняется лучше и практически не поддается негативному воздействию окружающей среды.

Фото: Depositphotos

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