Мы знаем, каким должен быть идеальный пассажир — опрос «За рулем» — журнал За рулем

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Мы знаем, каким должен быть идеальный пассажир — опрос «За рулем»

Комфортное состояние человека за рулем во многом зависит от того, кто находится рядом.

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Часто пассажиры вольно или невольно влияют на настроение водителя. На минувшей неделе мы узнали, каким должен быть «идеальный» человек, занимающий место справа.

17% наших читателей уверены, что это веселый, жизнерадостный человек, 32% ответили, что это тот, кто не болтает всю дорогу, 32% не любят, когда их действия за рулем критикуют, и 18% настолько в себе уверены, что любой человек рядом настроение им не испортит.

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Мы знаем, каким должен быть идеальный пассажир — опрос «За рулем»

Мнение эксперта

Илья Пименов, редактор сайта «За рулем»:

Мы знаем, каким должен быть идеальный пассажир — опрос «За рулем»
— Идеальных людей, естественно, не бывает. Но если бы мне пришлось выбирать пассажира, я бы предпочел того, кто:

  • считает, что главный в автомобиле водитель (от него зависит безопасность поездки)
  • пристегивается без напоминаний
  • не заставляет нервничать, не критикует манеру вождения (а также автомобиль, в котором едет)
  • поддерживает разговор, если видит заинтересованность водителя, и умолкает, если болтовня наскучивает
  • не включает и не переключает трек или частоту без разрешения
  • отряхивает ноги, если на улице грязно/сыро
  • не курит, не мусорит и ничего не выбрасывает на дорогу. Вообще поддерживает в машине порядок
  • следит за дорогой и подсказывает в случае необходимости направление движения, где можно припарковаться и прочее. На незнакомой дороге и при обилии «информационного мусора» в мегаполисе иногда бывает сложно сориентироваться
  • не спит, если водитель с трудом борется со сном
  • не хлопает дверьми.

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Наверное, такой список вам покажется длинным. Однако большинство моих пассажиров за 27 лет водительского стажа соответствовало этим нехитрым требованиям. Может быть, потому, что многие из них (родственники, друзья, коллеги) в основном сами автомобилисты. И, конечно, если человек делает что-то не то, ему можно об этом сказать. Мягко или жестко — по ситуации.

Фото: Depositphotos

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