Какие машины выбирают россияне? Исследование

Наши или иномарки?
Иномарки наиболее распространены во Владивостоке и Хабаровске (98% и 97% соответственно). Зарубежный автопром также предпочитают жители Иркутска и Москвы (по 91%), Санкт-Петербурга (89%). Отечественных автомобилей больше всего у жителей Тольятти (50%), Уфы (36%), Набережных Челнов (36%), Ульяновска (35%) и Пензы (34%).
Какие марки и где предпочитают?
В топ-5 иномарок входят Toyota — в среднем по России она есть в парке 9% водителей, Kia, Renault, Nissan (по 6%) и Ford (5%). На Дальнем Востоке и в Сибири автовладельцы предпочитают «японцев» — Toyota, Honda, Nissan. При этом Toyota с большим отрывом лидирует: особенно марка популярна среди автолюбителей в Хабаровске (26%), Владивостоке (25%) и Иркутске (20%).
В Москве наиболее популярны Kia (8%), Ford (7%), Toyota и Mercedes (по 6%), Renault, Nissan, Hyundai (по 5%). В Санкт-Петербурге фавориты почти те же: Kia (7%), Ford (8%), Renault (6%), Toyota, Nissan и Mercedes (по 5%).
В целом среди зарубежных марок автомобилей помимо Renault и Ford входящих в топ-5, россияне выбирают Chevrolet, Mercedes, BMW, Volkswagen, Skoda, Audi, Opel.
Что касается отечественных марок, то 19% автомобилей россиян приходится на продукцию АВТОВАЗа. Чаще всего Лады можно встретить на дорогах Тольятти (37%), Саратова (24%), Оренбурга (23%), Самары, Набережных Челнов, Пензы, Ульяновска, Волгограда, Кирова (по 22%), Ижевска и Махачкалы (по 21%). На УАЗах ездят, в среднем, 3% российских автолюбителей, исключением стали только жители Ульяновска и Иркутска, где этой машиной пользуются 8% и 5% автовладельцев соответственно.
- Согласно другому исследованию, Nissan и Toyota стали самыми заметными иномарками в этом году.
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