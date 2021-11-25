Какие машины выбирают россияне? Исследование

Отечественные или иномарки, японские, корейские или немецкие автомобили, в каких регионах какие предпочтения — это выяснили с помощью опроса жителей 37 российских городов с населением более 500 тыс. человек.

Материалы по теме Иностранные марки авто, которым больше всего доверяют россияне

Одна машина есть в семье у 41% россиян, а две и более — у 13%. Наибольшая доля семей с автомобилями проживает в Москве (68%), Уфе и Санкт-Петербурге (по 67%), Тюмени и Красноярске (по 64%), выяснила дочерняя компания Сбера — СберСтрахование. Меньше всего машинами пользуются в Грозном и Махачкале (по 42%), Кемерове и Новокузнецке (по 45%), а также в Севастополе (39%).

Наши или иномарки?

Иномарки наиболее распространены во Владивостоке и Хабаровске (98% и 97% соответственно). Зарубежный автопром также предпочитают жители Иркутска и Москвы (по 91%), Санкт-Петербурга (89%). Отечественных автомобилей больше всего у жителей Тольятти (50%), Уфы (36%), Набережных Челнов (36%), Ульяновска (35%) и Пензы (34%).

Какие марки и где предпочитают?

В топ-5 иномарок входят Toyota — в среднем по России она есть в парке 9% водителей, Kia, Renault, Nissan (по 6%) и Ford (5%). На Дальнем Востоке и в Сибири автовладельцы предпочитают «японцев» — Toyota, Honda, Nissan. При этом Toyota с большим отрывом лидирует: особенно марка популярна среди автолюбителей в Хабаровске (26%), Владивостоке (25%) и Иркутске (20%).

В Москве наиболее популярны Kia (8%), Ford (7%), Toyota и Mercedes (по 6%), Renault, Nissan, Hyundai (по 5%). В Санкт-Петербурге фавориты почти те же: Kia (7%), Ford (8%), Renault (6%), Toyota, Nissan и Mercedes (по 5%).

В целом среди зарубежных марок автомобилей помимо Renault и Ford входящих в топ-5, россияне выбирают Chevrolet, Mercedes, BMW, Volkswagen, Skoda, Audi, Opel.

Материалы по теме Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журнал

Что касается отечественных марок, то 19% автомобилей россиян приходится на продукцию АВТОВАЗа. Чаще всего Лады можно встретить на дорогах Тольятти (37%), Саратова (24%), Оренбурга (23%), Самары, Набережных Челнов, Пензы, Ульяновска, Волгограда, Кирова (по 22%), Ижевска и Махачкалы (по 21%). На УАЗах ездят, в среднем, 3% российских автолюбителей, исключением стали только жители Ульяновска и Иркутска, где этой машиной пользуются 8% и 5% автовладельцев соответственно.

Фото: Depositphotos