Для электрокаров прописали бесплатные парковки и зарядки — журнал За рулем

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Для электрокаров прописали бесплатные парковки и зарядки

Минэкономики рекомендовало регионам ряд мер для развития электротранспорта.

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Минэкономразвития рекомендовало региональным властям для развития электротранспорта в субъектах РФ применять следующие меры:

  • ввести экологические зоны с запретом въезда машин низкого экологического класса
  • создавать бесплатные парковки для электромобилей с зарядными станциями «медленного» типа (мощностью не более 22 кВт).
  • закрепить региональные льготы по уплате транспортного налога для владельцев машин на электротяге.

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Документ, с которым ознакомился «Коммерсант», разработан Минэкономики и направлен в 19 пилотных регионов России, включая Москву, Московскую, Сахалинскую области, Приморье, Татарстан и Севастополь.

В этих городах до 2024 года будет создана зарядная инфраструктура для электрокаров.

По данным ФНС, в 20 субъектах транспортный налог для владельцев электрокаров уже отменен (в их числе Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ростовская области), а в трех регионах введены налоговые скидки. В Краснодарском крае организации и физлица освобождены от уплаты налога на электромобили с мощностью двигателей до 150 л. с. 

В столице, Петербурге, Новороссийске действует бесплатный паркинг для машин с электродвигателем.

Сейчас в Москве работает уже 60 зарядных станций нового формата, а к 2023 году их количество достигнет 600. Зарядка на них для владельцев электрокаров бесплатна.

В дополнение в этому на одной из платных трасс в 2022 году планируется ввести бесплатный проезд, о какой трассе идет речь, вслух не говорят, но источники сообщают, что эксперимент пройдет на головном участке трассы М-11 (15-58-й километр) в июне-июле.

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Однако основной проблемой электромобилей остается их дороговизна — с 1 января 2022 года в России и остальных странах ЕАЭС отменена нулевая пошлина (действовала с 2020 года), и при ввозе электромобиля нужно заплатить 15% от его стоимости, что привело к подорожанию ряда и так недешевых моделей.

По статистике ГИБДД на конец 2020 года, в России зарегистрировано 58,9 млн транспортных средств, из них 34,6 тыс. гибриды, 8,2 тыс.- электромобили.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

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