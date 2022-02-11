Зачем чистить машину от снега, прежде чем выехать на трассу (видео)

Снег может превратиться в ледяную глыбу, которая, оторвавшись, просто протаранит другой автомобиль.

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Почти каждому знакома эта ситуация: переночевавший на улице автомобиль совершенно некогда чистить от последствий ночного снегопада, и автолюбитель, наскоро оттерев стекла и зеркала, устремляется покорять заиндевевшее неприветливое пространство на чем-то вроде огромного сугроба, что вроде бы идеально подходит к ситуации. Но отбросив шутки, стоит признать, что оторвавшиеся от автомобиля куски смерзшегося снега представляют на дороге серьезную опасность.

Чаше всего они просто падают под колеса и рассыпаются, на что и рассчитывают неаккуратные владельцы таких авто. Однако иногда последствия могут быть куда серьезнее. Попавший на запись видеорегистратора инцидент произошел недалеко от американского города Олбани, штат Нью-Йорк.

Ролик опубликовал на Facebook местный телеканал WRGB CBS 6 News. Как отмечает Kolesa.kz, машина с регистратором двигалась по трассе I-90 со скоростью около 80 км/ч. Далее мы видим, как по левой полосе машину обгоняет кроссовер Chevrolet Equinox, и прямо в момент обгона с его крыши срывается огромный пласт снега. Последствия — фатальные для лобового стекла первого автомобиля. К счастью, обошлось без жертв и травм.

А мужчина из Мичигана чистил снег, поскользнулся, упал, но решил не унывать, а извлечь из ситуации максимум комедии.

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Видео: Youtube / World of Motors