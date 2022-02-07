Когда жизнь сбивает тебя с ног, это не повод грустить

Зато самое время вспомнить детство!

Материалы по теме Эксперт объяснил, как правильно очистить машину ото льда

Это простенькое видео быстро набирает просмотры на YouTube.

Человек, разместивший ролик, объясняет, что его брат чистил снег в Мичигане (США) и решил пойти в гараж за другой лопатой, но по дороге поскользнулся. Упал, видимо, здорово ударился (под снегом голый лед), но про себя подумал — самое время сделать «снежного ангела».

Оказывается, и так можно относиться к досадным неприятностям, которые порой случаются. «Воспользуйтесь своим падением, когда сможете», — прокомментировал ролик один из ютуберов.

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Для тех, кто не в курсе, поясним: Снежный ангел (англ. snow angel) — отпечаток на свежем снегу, который получается, если, лежа на спине, двигать руками и ногами вверх-вниз. Руки создают «крылья ангела», а ноги — нижнюю часть его одеяния. Создание «снежных ангелов» является популярной детской забавой в США и Канаде.

Это тоже «снежная» история, но далеко не такая позитивная.

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Видео: YouTube