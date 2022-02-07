Когда жизнь сбивает тебя с ног, это не повод грустить — журнал За рулем

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Когда жизнь сбивает тебя с ног, это не повод грустить

Зато самое время вспомнить детство!

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Это простенькое видео быстро набирает просмотры на YouTube.

Человек, разместивший ролик, объясняет, что его брат чистил снег в Мичигане (США) и решил пойти в гараж за другой лопатой, но по дороге поскользнулся. Упал, видимо, здорово ударился (под снегом голый лед), но про себя подумал — самое время сделать «снежного ангела».

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Оказывается, и так можно относиться к досадным неприятностям, которые порой случаются. «Воспользуйтесь своим падением, когда сможете», — прокомментировал ролик один из ютуберов.

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Для тех, кто не в курсе, поясним: Снежный ангел (англ. snow angel) — отпечаток на свежем снегу, который получается, если, лежа на спине, двигать руками и ногами вверх-вниз. Руки создают «крылья ангела», а ноги — нижнюю часть его одеяния. Создание «снежных ангелов» является популярной детской забавой в США и Канаде.

Видео: YouTube

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