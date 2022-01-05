Война за парковку: отомстил соседу

Никого не призываем так делать, но в этой истории хороши оба участника конфликта.

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Нестандартный способ мести соседу придумал пользователь Reddit с ником @topathemornin из США. В своем посте он рассказал, что сосед занял его место для парковки после того, как он очень долго его расчищал.

Накануне ночью выпало 20 см снега, был холодный зимний день и дул пронизывающий ветер. Сам мужчина ездит на полноприводном внедорожнике, а его жена водит Prius. Но его внедорожник, как назло, сломался, поэтому в магазин пришлось ехать на машине жены. Водитель провел 45 минут на морозе, разгребая машину, и супруги уехали ровно на час, а когда вернулись, сосед занял то место, которое он расчистил.

Автовладелец поясняет, что в их жилом комплексе нет парковки, и зимой есть негласная установка: если место расчищено, то это кто-то сделал для себя, и занимать его некрасиво. Поэтому, когда он увидел соседскую машину на расчищенном месте, очень разозлился.

Мужчина признался, что побежал домой, принес 10 литров воды и медленно вылил их на стекло машины соседа. А следующим утро с удовольствием наблюдал, как тот соскребает все эти слои льда с ветрового стекла.

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Пост вызвал вал комментариев, всего за три дня их набралось уже 3,7 тысячи. Мстителя и ругали, и хвалили за находчивость, и ужасались вандализму, который он себе позволил, но равнодушным не остался никто. Что такое парковка в зимнее время, знает любой автовладелец!

Мужчине даже пришлось оправдываться, он пишет, что ничего подобного: никаких повреждений на машине не было, за исключением того, что сосед потратил 5–10 минут своего «драгоценного» времени, расчищая стекло. В конце концов, ледяной дождь делает то же самое с машиной, что и он. И поскольку его до сих пор не пришли арестовывать, он не думает, что сделал что-то противозаконное, зато наглецу будет урок.

Пользователи так оценили эту мелкую пакость соседу: «Ухх, это было так приятно читать», «В нашем районе за это тебя убили бы», «То, что сделал сосед, для меня звучит как воровство!».

Ночь, снегопад, пробка: это вдохновило музыкантов на песню.



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