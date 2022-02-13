VW представил кемпер в коробке — журнал За рулем

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VW представил кемпер в коробке

Это целая линейка домов, которым не хватает только колес. А колесами послужит Transporter или Caravelle.

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Это просто ящики KombiBox, которые идеально помещаются в багажники минивэнов и раскладываются в кухню. Также есть отдельный складной матрас.

Матрас стоит 495 фунтов стерлингов (50 тысяч рублей), а KombiBox — 2760 фунтов стерлингов (280 тысяч рублей).

VW представил кемпер в коробке

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Также топовый BusBox, совместимый с багажниками фургонов Volkswagen Caravelle T5, T6 и T6.1. В нем прячутся кровать, матрас, кухня с двухконфорочной плитой, ящики для хранения и бак с водой. Такое «много в одном» стоит 3340 фунтов стерлингов (338 тысяч рублей).

VW представил кемпер в коробке

VW представил кемпер в коробке

«Наш новый ассортимент аксессуаров для кемпинга делает путешествия более удобными, предлагая все необходимое для путешествий в продуманном, удобном и компактном исполнении», — говорит глава отдела послепродажного обслуживания VW Commercial Vehicles Джеймс Аллитт. — Наш универсальный мобильный дом в коробке — отличное решение для тех, кто планирует отпуск в кемпинге».

VW представил кемпер в коробке

VW представил кемпер в коробке

Фото: Volkswagen

VW представил кемпер в коробке

Это целая линейка домов, которым не хватает только колес. А колесами послужит Transporter или Caravelle.

VW представил кемпер в коробке — фото 1313477VW представил кемпер в коробке — фото 1313478VW представил кемпер в коробке — фото 1313479VW представил кемпер в коробке — фото 1313480VW представил кемпер в коробке — фото 1313481VW представил кемпер в коробке
VW представил кемпер в коробке

Это целая линейка домов, которым не хватает только колес. А колесами послужит Transporter или Caravelle.

VW представил кемпер в коробке — фото 1313481VW представил кемпер в коробке — фото 1313477VW представил кемпер в коробке — фото 1313478VW представил кемпер в коробке — фото 1313480VW представил кемпер в коробке — фото 1313479VW представил кемпер в коробке
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