Почему наши дороги не годятся для беспилотников

Любой желающий уже может прокатиться на беспилотном автомобиле, но по закрытым территориям. На дороги же эти машины не пускает не только закон.

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Эксперимент по опытной эксплуатации беспилотных транспортных средств стартовал на территориях Москвы и Татарстана, далее эксперимент был распространен еще и на территории других регионов: Владимирской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новгородской и Самарской областей, Чувашской Республики, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Краснодарского края и Санкт-Петербурга.

Первым делом беспилотные автомобили начали свое движение по закрытым территориям, таким как «Сколково», Университет Сбербанка, и ряду других. Уже около года любой желающий может проехать на беспилотном автомобиле по этим территориям. Совсем другое дело — выезд на городские улицы. Здесь основную роль сыграют качество дорожной инфраструктуры и точность карт. По этим параметрам в лидерах Москва, где беспилотные автомобили уже готовятся выехать на улицы нескольких районов.

А что дальше? На этот вопрос «За рулем» ответил руководитель проектного офиса ГК «Урбантех» Андрей Волгин.

— Какой город будет на очереди? Покажет только время. На мой взгляд, тут борьба будет идти между Санкт-Петербургом и Казанью. Дело в том, что помимо качественной разметки, четких знаков и других базовых вещей для беспилотных автомобилей потребуется сеть V2X (связь автомобиля с дорожной инфраструктурой, включая светофоры). Это не является необходимым условием, однако наличие такой сети позволит значительно повысить скорость движения беспилотных автомобилей при повышении безопасности движения, а также снизить нагрузку на вычислительные системы.

Также беспилотники отлично подходят для междугородних перевозок, особенно грузовых. Для этого тоже требуется качественная инфраструктура, дороги, проложенные в обход населенных пунктов, устойчивая связь, сеть V2X и, в идеале, отдельная полоса для движения таких автомобилей. При движении по загородным трассам беспилотные автомобили могут составлять колонны (так называемый platooning) и за счет этого значительно экономить топливо, а следовательно, снижать себестоимость перевозок.

Пояснения Андрея Волгина указывают на одно из труднопреодолимых препятствий на пути появления беспилотников на дорогах общего пользования — качество этих дорог, которое далеко от идеала: нужны долговечная яркая разметка и установленные по ГОСТ знаки, качественная уборка снега зимой, объездные дороги и устойчивая связь в отдаленных от городов местах, а также выделенные полосы и сеть V2X.

А вот основные качества водителей, которым пассажиры доверяют.

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Фото: William Felker / Unsplash