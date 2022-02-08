На минувшей неделе мы спросили у вас, наши читатели, каким вы видите идеального водителя — к кому было бы не страшно сесть в машину? 42% считают, что это тот, кто собран и уверен в себе (пусть даже иногда нарушает), опыт имеет особое значение для 27% проголосовавших, 24% полагают, что хороший водитель должен строго соблюдать ПДД и 7% доверяют только знакомому водителю, родственнику, потому что всегда знаешь, что он него ждать.
Мы поинтересовались у тех, кто часто ездит за рулем, каким, на их взгляд, должен быть идеальный водитель.
Мнение экспертов
Эдуард Мингажев, операционный директор каршеринг-сервиса «Ситидрайв»:
Все-таки на дороге возникает очень много непредвиденных ситуаций, и здесь важно выработать привычку четко оценивать обстановку и грамотно реагировать.
Также опыт позволяет чувствовать себя уверенно на дороге.
Что касается безукоризненного соблюдения ПДД, то это тоже важно, но все мы понимаем, что иногда, в опасных ситуациях, необходимо действовать быстро, и здесь на первый план выходит безопасность водителя и его пассажиров.
Что касается поездок с друзьями и членами семьи за рулем, то здесь сложно сказать однозначно, но скорее мне будет спокойнее со знакомыми людьми, нежели с теми, кого я вижу первый раз.
Кирилл Милешкин, редактор журнала «За рулем»:
Даже строго в рамках ПДД можно ведь ехать так, что попутчикам будет страшно.
И наоборот: нарушать условно безопасно. В этой связи я бы предпочел, чтобы меня вез знакомый мне человек.
А в такси мне всегда страшновато и некомфортно.
- А таким видят водители идеального пассажира.
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