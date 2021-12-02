Курящий или нервничающий человек, а также нетрезвый друг на месте справа — всё это малопопулярные варианты спутника водителя. Особенно в длительной поездке.

Вождение автомобиля может быть приятным занятием и способом переключения внимания после утомительного рабочего дня, но также может стать довольно напряженным, а иногда и просто раздражающим, в зависимости от того, кто сидит рядом на пассажирском кресле.

Исследование, проведенное сетью заправочных станций HEM (Германия) на тему «Идеальный пассажир», показало, что 34% респондентов предпочитают, чтобы рядом с ними всегда кто-то сидел, в то время как почти треть опрошенных любят водить машину в одиночку. Но кого из пассажиров, на взгляд водителя, можно считать идеальным?

Как показали итоги опроса, это точно не ваша матушка или нетрезвый друг, которого вы подвозите домой после бурной вечеринки. Эти два кандидата на место справа от водителя классифицируются как худшие, с этим согласны по 20% (за каждый ответ) респондентов. Причем мнения основаны на их личном опыте.

Что нужно, чтобы соответствовать «идеалу»

Почти четверть опрошенных считают, что пассажиры несут ответственность за еду и напитки. За обладание навыками навигации, знание местности проголосовало 14% водителей, способность развлечь в дороге ценят 13% и работу диджея (подбор музыки и радиопередач) — 12%. Помимо этого немцы не пренебрегают аспектом безопасности. Даже несмотря на то, что более половины участников заявили, что любят сами управлять собственным автомобилем, не менее 15% придают большое значение тому, что пассажиры (при необходимости) смогут занять место за рулем. 5% с удовольствием прибегли бы к помощи пассажира при поиске подходящего места для парковки (два глаза хорошо, а четыре — лучше).

Чего не должен делать пассажир справа

Хотя у немцев, в основном, нет проблем с пассажиром рядом во время длительного путешествия (у 96%), все же есть условия, которым этот пассажир должен соответствовать. Так, 20% говорят, что собеседник не должен отвлекать от дороги, тема «курение в салоне» не нравится 20% водителей.

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Абсолютно не выносят, когда критикуют их стиль вождения, 17%, а 15% бесятся, когда человек рядом боится ездить на автомобиле (или с вами) и нервничает всю дорогу.

При этом респондентов мало беспокоит то, что сидящий рядом пассажир хочет поставить другую музыку или радиостанцию (4%), несмотря на то что она нравится вам, или возмущается манерой езды других водителей (2%).

Исследование на тему «Идеальный пассажир» было проведено сетью АЗС HEM в ноябре 2021 года, в нем участвовало более 2, 6 тыс. человек в возрасте 18 лет и старше.

В ходе другого исследования выяснилось, что волки предотвращают столкновения с оленями — они заставляют парнокопытных менять стиль поведения.

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