Удивительное рядом: волки предотвращают столкновения с оленями

И это вовсе не потому, что благодаря их охоте оленей становится меньше. Просто волки заставляют их менять стиль поведения, выяснили ученые.

За последние годы популяция серых хищников значительно сократилась во всем мире из-за государственных программ поощрения охоты на них. Но в природе все взаимосвязано, и оказалось, что волки делают дороги безопаснее благодаря своему стилю охоты.

Любопытное исследование приводит PNAS, ведущий журнал Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки.

Выяснилось, что волки используют дороги, трубопроводы и другие объекты инфраструктуры в качестве транспортных коридоров, как эффективный путь передвижения. Олени понимают это предпочтение и стараются держаться подальше от дорог, в лесу скрыться от стаи волков им легче. Таким образом, присутствие волков влияет на движение оленей вблизи этих объектов, тем самым снижая риск столкновения парнокопытных с автомобилями.

Ученые пришли к такому выводу, изучив поведение волков в штате Висконсин, где власти почти не мешали естественному возобновлению популяции волков. Здесь волкам разрешено естественным образом распространяться в районах человеческих сообществ, а не только в дикой природе.

«Волки сократили на 24% случаи столкновения оленей с автомобилями, давая экономическую выгоду, в 63 раза превышающую затраты, связанные с нападением волков на домашний скот».

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Это не просто выгода для экономики, но и может спасти жизни водителей. В исследовании поясняется, что ежегодно только в Соединенных Штатах происходит «около 1 миллиона аварий, связанных с оленями, вызывающих 29 000 человеческих травм, 200 человеческих смертей и почти 10 млрд долларов общих экономических потерь».

Очевидно, что не в каждом регионе Соединенных Штатов и Европы готовы поддерживать естественную популяцию волков. Однако ученым стало очевидно, что возвращение высших хищников обратно в пищевую цепочку имеет свое благотворное влияние, и это необходимо учитывать.

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Фото: Мэриан Крафт/Unsplash