Удивительное рядом: волки предотвращают столкновения с оленями

За последние годы популяция серых хищников значительно сократилась во всем мире из-за государственных программ поощрения охоты на них. Но в природе все взаимосвязано, и оказалось, что волки делают дороги безопаснее благодаря своему стилю охоты.
Любопытное исследование приводит PNAS, ведущий журнал Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки.
Выяснилось, что волки используют дороги, трубопроводы и другие объекты инфраструктуры в качестве транспортных коридоров, как эффективный путь передвижения. Олени понимают это предпочтение и стараются держаться подальше от дорог, в лесу скрыться от стаи волков им легче. Таким образом, присутствие волков влияет на движение оленей вблизи этих объектов, тем самым снижая риск столкновения парнокопытных с автомобилями.
Ученые пришли к такому выводу, изучив поведение волков в штате Висконсин, где власти почти не мешали естественному возобновлению популяции волков. Здесь волкам разрешено естественным образом распространяться в районах человеческих сообществ, а не только в дикой природе.
«Волки сократили на 24% случаи столкновения оленей с автомобилями, давая экономическую выгоду, в 63 раза превышающую затраты, связанные с нападением волков на домашний скот».
Это не просто выгода для экономики, но и может спасти жизни водителей. В исследовании поясняется, что ежегодно только в Соединенных Штатах происходит «около 1 миллиона аварий, связанных с оленями, вызывающих 29 000 человеческих травм, 200 человеческих смертей и почти 10 млрд долларов общих экономических потерь».
Очевидно, что не в каждом регионе Соединенных Штатов и Европы готовы поддерживать естественную популяцию волков. Однако ученым стало очевидно, что возвращение высших хищников обратно в пищевую цепочку имеет свое благотворное влияние, и это необходимо учитывать.
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Фото: Мэриан Крафт/Unsplash