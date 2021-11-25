А произошло это не в России, как можно было бы подумать из-за медведя, а в Объединенных Арабских Эмиратах.

Материалы по теме Выхлоп с губной гармошкой — без улыбки не газанешь

Иногда домашние животные портят наши вещи, но любовь хозяев прощает им все. Так произошло и с домашним медведем из Объединенных Арабских Эмиратов — он случайно оторвал дверь у ярко-оранжевого Lamborghini Huracan Performante.

Медведь кажется молодым, но он уже достаточно силен и тяжел, чтобы вырвать дверные петли итальянского суперкара. Животное очень испугалось падающей двери, но хозяин не ругает его, а наоборот, успокаивает и угощает яблоком.

Кто же этот добряк, который держит в качестве домашнего животного медведя? Арабский шейх Хумайд Абдулла Альбукаиш — инвестор и коллекционер суперкаров из Дубая. И у него не одно, а несколько экзотических домашних животных: тигры, львы, гиены и змеи.

Шейх часто снимает видео того, как он играет со своими питомцами рядом с дорогими автомобилями, такими как Lamborghini Urus и Huracan, Rolls-Royce Wraith и лимузин на базе Nissan Patrol.

А чем еще заняться шейху, тем более что на его аккаунт в Instagram подписаны 1,9 млн человек, а в TikTok — 9,2 миллиона. Всего его видеоролики просмотрели уже 1,1 миллиарда раз.

Но животных любят не только шейхи. Например, Volkswagen нанял на работу 50 овец.

«За рулем» теперь есть и в TikTok .

Фото, видео: YouTube