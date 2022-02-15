Власти дадут денег на заправки для электрокаров

Однако субсидии дадут только на самые мощные.

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Первый вице-премьер Андрей Белоусов поддержал предложение Минэнерго и Минэкономики субсидировать только быстрые зарядные станции для электромобилей мощностью от 150 кВт, стало известно «Коммерсанту».

Минпромторг просил хотя бы на начальном этапе, в 2022 году давать бюджетные деньги на закупку станций от 90 кВт, чтобы заправки были доступнее («быстрые» гораздо дороже), однако власти решили, что транспорт развивается стремительно и требует более мощных установок.

Программа субсидирования зарядных станций объемом в 8,1 млрд руб. будет работать в 2022–2024 годах. На эти деньги планируется установить 2,9 тыс. быстрых зарядок. На 2021 год в России работало около 545 электрических зарядных станций, из которых 365 медленных и 180 быстрых. Операторами электрозаправок являются, в основном, «Россети» и «РусГидро» с совокупной долей около 41%.

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Автоконцерны и дилеры поддерживают решение правительства. Современные электромобили развиваются в сторону увеличения емкости батарей, и для создания необходимой инфраструктуры — прежде всего, на улично-дорожной сети крупных городов — речь может идти только о быстрой зарядке. Время зарядки электрокара должно быть сопоставимо с зарядкой автомобиля с ДВС, а обеспечить это могут только быстрые зарядки (150 кВт). Кроме того, зарядные станции, как правило, рассчитаны на одновременную зарядку двух автомобилей, поэтому мощность станции надо делить пополам, и нужно думать об установке сверхбыстрых зарядных станций мощностью 300 кВт и более. Также мощные зарядки сможет использовать общественный транспорт, а также уборочная и коммунальная техника на электротяге.

Выделяя деньги на заправки, власти хотят ускорить процесс электромобилизации, сейчас неопределенность с ночной зарядкой для многих потенциальных покупателей становится важным барьером на пути приобретения электромобиля.

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Артем Житенев/ТАСС