Трудно быть оленем: что бывает, когда дорога идет через лес (видео) — журнал За рулем

Трудно быть оленем: что бывает, когда дорога идет через лес (видео)

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Но все происходящее — абсолютно реально. И еще раз напоминает нам о том, что не следует пренебрегать дорожными знаками 1.27 «Дикие животные». Хотя в данной ситуации нет уверенности, что такой знак присутствовал на этом участке дороги. Равно как нет уверенности, что помогли бы хоть какие-то меры предосторожности, кроме как не ехать в этом направлении вообще.

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Машина оснащенная регистратором движется по дороге, идущей через лесопосадку. Впереди этой машины движется еще один автомобиль, седан марки BMW. Внезапно перед ним мелькает стремительная тень, и водитель тут же бьет по тормозам. Но тщетно.

А все потому, что за первой тенью следуют другие, на глазах материализуясь в небольшое стадо оленей, лихо скачущих через дорогу. Видно, что животные напуганы не меньше людей. Один из оленей перепрыгивает через крышу BMW, а второй, приземлившись на багажник, совершает еще один невероятный прыжок прямо через камерой — и убегает восвояси. Насколько можно судить по видео, обошлось без жертв, лишь автомобили остались немного повреждены...

Видео: ВКонтакте / ЯЖЕВОДИТЕЛЬ

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