Разъяренный слон едва не растоптал кроссовер — видео — журнал За рулем

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Разъяренный слон едва не растоптал кроссовер — видео

Звуковой сигнал другого автомобиля отвлек животное, прежде чем оно встало на перевернутый автомобиль.

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Водитель Форда из Южной Африки на собственном опыте узнал, что не стоит дразнить слона. Инцидент произошел в парке Исимангалисо в провинции Квазулу-Ната.

Ролик, появившийся в интернете, начинается с момента, когда уже разъяренный слон начинает переыорачивать кроссовер. Сначала он кладет его на бок, а затем переворачивает на крышу. Кажется, что гигант хочет взобраться на автомобиль и раздавить его окончательно. Но отвлекается на звуковой сигнал стоящей неподалеку машины, из которой ведется съемка. Водитель этого автомобиля благоразумно постепенно отъезжает назад.

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The New York Post сообщает, что пассажиры перевернутого Форда получили незначительные травмы. Теперь руководство парка ведет расследование, чтобы выяснить, что спровоцировало слона на агрессию. В основном, слоны ведут себя миролюбиво, а значит пассажиры перевернутого Форда могли как-то спровоцировать животное.

Фото, видео: Youtube

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