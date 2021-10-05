Лисы «подсели» на тормозную жидкость и грызут машины

Пока белка из Северной Дакоты складирует десятки килограммов орехов под капотом пикапа, лисы начали спиваться, вскрывая ради тормозной жидкости магистрали автомобилей. Такое поведение животных было замечено не у нас, а в английском городке Хоршам графства Западный Суссекс, расположенного к югу от Лондона.
Десятки лисиц буквально терроризируют автомобилистов уже на протяжении шести или семи месяцев. По словам жителей, лисы перекусывают тормозные магистрали у припаркованных машин.
«Эти лисы безумны. Это просто ужасно, — рассказал Times один из жителей Хоршама. — Мы насчитали около 36 лисиц».
Известно, что лисы всеядны, но трудно поверить, что они пристрастились к тормозной жидкости. Может, они просто охотятся на грызунов, которые греются в остывающих автомобилях? Но зачем им тогда прокусывать магистрали, рискуя здоровьем зубов?
Оказывается, подобное уже наблюдалось раньше. Пять лет назад в Танбридж-Уэллсе (к востоку от Хоршама) лисы тоже упивались тормозухой. Зоологи тогда говорили, что лис привлекает запах тормозной жидкости, а в процессе наслаждения ароматом они умудряются еще и нахлебаться. Потом их отчаянно тошнит, о чем свидетельствуют характерные лужицы возле припаркованных машин.
Повреждения транспортных средств происходят очень часто. Сообщается, что всего на одной улице было повреждено около 30 автомобилей, а некоторые жители говорят, что ремонт обошелся им в 9000 фунтов стерлингов (а это почти 900 тысяч рублей).
- Пока лисы портят автомобили, собаки помогают их выталкивать из луж.
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Фото: autoblog.com