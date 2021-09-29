Из катализаторов стали добывать наркотик — журнал За рулем

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Из катализаторов стали добывать наркотик

Препарат получают путем измельчения керамической сотовой сердцевины каталитического нейтрализатора.

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Появление нового наркотика, полученного из катализаторов автомобилей, встревожили власти Конго. Полиция отлавливает не только торговцев новой смесью, но и людей, ворующих катализаторы. На подозрении у правоохранительных органов находится около 100 преступников.

Наркотик получил название, которое можно перевести как «бомба» или «мощный». После приема смеси люди начинают медленно раскачиваться, почесываясь. Так человек может простоять несколько часов, а затем проспать несколько дней.

«Раньше мы пили очень крепкий виски... Мы были агрессивными и причиняли людям боль, — цитирует autoblog.com объяснение 26-летнего главы одной из банд Седрика. — Но „бомба“ успокаивает, вы устаете, вы просто стоите где-нибудь или сидите. Когда действие закончится, вы идете домой, никого не беспокоя».

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Коричневый порошок получают путем измельчения керамических сотовых сердечников автомобильных каталитических нейтрализаторов — устройств, которые сокращают выброс токсичных газов из камер сгорания двигателей автомобилей. Металлы же, содержащиеся в каталитических нейтрализаторах, могут вызвать рак.

Естественно, количество краж катализаторов увеличилось. Механик из Киншасы Тресоре Кадого говорит, что каждый день к нему обращаются от пяти до десяти клиентов с одной и той же проблемой — у их машин срезали катализаторы.

Фото: Depositphotos

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