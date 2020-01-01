Запах не помеха: полиция раскрыла оригинальный способ перевозки наркотиков

Преступники использовали машину для перевозки фекалий. Расчет прост — кто же туда полезет?

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Скорее всего, информация об этом была, иначе зачем полиция вместе со следователем по наркотикам Дэвидом Смитом остановили для проверки грузовик-цистерну возле Флетонии, (США, штат Техас), на межштатной автомагистрали 10. Впрочем, эта трасса является оживленным коридором контрабанды наркотиков, а торговцы часто используют для этого коммерческие автомобили. Смит заметил, что водитель заметно нервничал, его пассажир тоже был напряжен.

Причем мужчины сами дали согласие на обыск, видимо, не ожидая, что дело зайдет так «глубоко». Дело в том, что перевозили в цистерне продукты человеческой жизнедеятельности, и не каждый захотел бы копаться в этой жиже. Полицейские открыли бак и обнаружили там «несколько контейнеров с запрещенными наркотиками, которые были обернуты целлофаном и обмотаны скотчем, рассказал шериф Кейт Коренек. Всего внутри обнаружили 350 фунтов (159 кг) марихуаны.

Преступники и раньше придумывали замысловатые способы перевозки наркотиков, но такому количеству «вещества» в цистерне с фекалиями удивились даже полицейские. На странице в Facebook шериф выдал следующий комментарий: «Ух ты! Хорошее дерьмо...»

Житель Техаса приобрел на аукционе автомобиль вместе с «кладом», но его содержимому не обрадовался.



Фото: autoblog.com