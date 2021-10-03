Всего за пару дней белка умудрилась распихать по укромным уголкам автомобиля почти 70 килограмм орехов.

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Одна весьма запасливая и очень выносливая белка из Северной Дакоты хотела перезимовать в пикапе Chevrolet Avalanche. Ее можно понять — в гигантском моторном отсеке автомобиля можно спрятать очень много. Всего зверек разложил вокруг двигателя 68 килограммов (!) отборных грецких орехов.

Белки часто прячут орехи в автомобилях, но этот зверек вывел процесс запасов на зиму на новый уровень — шесть ведер орехов объемом 190 литров появились под капотом всего за пару дней.

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Орехи были повсюду, а владельцу даже пришлось снять с двигателя некоторое навесное оборудование, чтобы вычистить орехи из труднодоступных мест. Орехи были и за подкрылками, и даже в переднем бампере.

И это сделала всего одна белка, поскольку владелец пикапа и стоящего неподалеку орехового дерева уверяет, что постоянно видит ее на одной и той же ветке. Прежде таких схронов он не находил, а значит белка молодая.

По данным Suny College of Environmental Science and Forestry, средняя продолжительность жизни американских красных белок составляет от трех до пяти лет, хотя некоторые могут доживать до 10 лет. Что касается дерева, оно дает урожай каждые два года. Следовательно, в ближайшие годы владелец пикапа выгребет из автомобиля еще литров 380 орехов общим весом примерно 140 кг. Или больше. Дело в том, что орехи только начали созревать, и белка обязательно напихает в автомобиль еще немало орехов.

А может орехи от белки под капотом — это какая-то примета? В какие приметы верят водители? Полный их список вы найдете здесь.

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Фото: Facebook