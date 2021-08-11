Вода по колено: пес помог женщине вытолкать автомобиль

Спрингер-спаниель самоотверженно бросился на помощь своей хозяйке, чтобы спасти застрявший автомобиль.

Материалы по теме Эксперт рассказал, что делать, если машину затопило

Спрингер-спаниель Пак протянул лапу помощи своей хозяйке Лори Гиллис. Эта забавная парочка толкала автомобиль по улице Глазго (город в Шотландии) после того, как он застрял с двумя женщинами внутри из-за наводнения.

Делать что-то нужно было срочно, вода все прибывала и поднялась уже выше колен. Напарник хозяйки плыл рядом с ней, а потом поставил лапы на задний бампер и стал помогать. Одна собачья сила, понятно, роли не сыграла, но моральная поддержка друга дорогого стоит.

33-летняя Лори рассказала в интервью британским СМИ, что они с Паком гуляли, как обычно, и увидели машину, которая застряла в воде. Внутри были две беспомощные женщины, и она спустилась с тротуара, чтобы помочь им.

Видео снимал на телефон мужчина, стоявший на пригорке, оно быстро стало вирусным в соцсетях, пока не попало к самой Лори, которая отметила, что ей понравились комментарии.

Ну а Пак получил большую порцию вкусняшек в знак признания его усилий.

Владелец Весты показал свою машину после потопа в Краснодарском крае.

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Фото: Depositphotos

Видео: YouTube