Счетная палата нашла нарушения на платных трассах

Доходы «Автодора» выросли, а уровень сервиса и безопасности на платных трассах до удовлетворительного недотягивает.

Счетная палата проверила деятельность «Автодора» в 2015–2020 годах и опубликовала отчет, в котором говорится, что всего за 11 лет существования госкомпания (создана летом 2009 года) построила и реконструировала более 1,67 тыс. км дорог и привлекла 145 млрд руб. частных инвестиций. Ежегодные доходы «Автодора» от взимания платы с российских водителей с 2015 года выросли в 6,3 раза, превысив 23 млрд руб. в 2020 году.

Однако ведомство выявило ряд нарушений. Так, «Автодор» не всегда качественно планировал дорожные работы . Например, строительство пересечения ЦКАД с автодорогой Борисово-Садовые участки в буквальном смысле зашло в тупик. Это пересечение упирается в лесополосу и не предусматривает съездов на ЦКАД.

Не в полной мере «Автодор» справился с задачей обеспечения безопасности на платных трассах . В 2020 году количество ДТП на дорогах «Автодора» сократилось, но их по-прежнему много, и виной тому недостатки транспортно-эксплуатационного состояния дорог.

В плане комфорта и удобства для пользователей также есть недостатки. По данным ГИБДД, за 10 месяцев 2021 года доля ДТП, произошедших в темное время суток, составила 30% от общего количества. А все потому, что на 1 сентября 2021 года освещение было только на 64% платных участков автодорог. И хотя нормы по освещенности одинаковы как для платных, так и бесплатных дорог, это нужно менять, ведь водители платят за комфорт, значит, вправе на него рассчитывать.

Недостаточно хорошо обстоят дела и с придорожным сервисом — по итогам 2020 года было построено меньше многофункциональных зон дорожного сервиса, чем планировалось — 62 вместо 73. В частности, на платных участках дорог госкомпании не хватает автозаправок , говорится в отчете Счетной палаты. Ведомство приводит в пример трассу М-11 «Нева» (на участке от Солнечногорска до Санкт-Петербурга), где обустроено всего двадцать АЗС, среднее расстояние между которыми составляет 61,9 км, а максимальное — 104 км.

Есть проблемы и со сбором платы за пользованием дорогами : например, анализ сбора платы за проезд по ЦКАД показал, что автомобилисты задолжали 924 млн рублей за использование трассы. При этом «Автодор» не может взыскать эти средства, так как у него нет полномочий на обработку персональных данных пользователей.

В связи с этим Счетная палата рекомендовала наделить госкомпанию правом на обработку персональных данных.

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Также «Автодор» предоставил Минтрансу недостоверный отчет об использовании госсубсидии в размере 1,3 млрд рублей на строительство технологических съездов на пересечении автодороги М-11 с Шереметьевским шоссе. По факту, эти средства были потрачены на компенсации по судебному разбирательству, хотя, по закону, судебные расходы госкомпания должна оплачивать из собственных средств.

В «Автодоре» с критикой согласились и пообещали актуализировать программу деятельности.

В России появится еще одна платная дорога — дублер Егорьевского шоссе.



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