В России построят еще один платник

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В 2025 году начнется строительство трассы от Абакана до Бийска, проезд по которой будет платным. Эта дорога соединит Хакасию и Алтайский край и обойдется примерно в 30 млрд рублей.
Пока же люди ездят из Абакана в Бийск и обратно через Красноярский край, делая крюк примерно в 670 км (протяженность маршрута составляет 1100 км). Прямая же дорога будет иметь длину всего 430 км.
«Дорога состоит из нескольких сегментов, свою часть дороги закончила Хакасия, сложная ситуация на Кузбассе — нужно пройти горный перевал. Кемеровчане заявляют начало строительства на 2025 год. Около 30 млрд рублей — сметная стоимость. Дорога на Бийск уже существует, она требует реконструкции», — цитирует ТАСС председателя исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС) Геннадий Гусельников.
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Ранее сообщалось, что автодорога Абакан (Хакасия) — Бийск (Алтайский край) обойдется в 74 млрд рублей.
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Фото: Karsten Würth / Unsplash, Яндекс.Карты