Силовая установка машины будет использовать водород. Концепт мы увидим в мае, а по поводу сроков запуска в серию пока ничего не известно. Однако это точно случится до 2030 года.

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В январе 2022 года альянс Renault-Nissan-Mitsubishi заявил о намерении до конца текущего десятилетия представить 35 новых моделей, и похоже, первые ласточки этого плана начинают появляться уже сейчас. Более того, к тому же сроку марка Renault должна полностью перевести линейку серийных моделей на электричество — и тизер новой машины явно говорит нам именно об этом.

Официально заявлено, что новый концепткар будет использовать водород (читай — в конструкции будут применены топливные элементы, Fuel Cell), «подтверждая планы Группы и бренда Renault по декарбонизации». Также автомобиль символизирует прогресс в сфере экономики замкнутого цикла — в его производстве будут активно использоваться восстановленные и перерабатываемые материалы.

Дизайн машины рожден под руководством директора по дизайну Renault Жиля Видаля — впрочем, впечатление о внешности можно составить пока довольно скупое. Отметим лишь, что если модель будет решена в духе показанного концепта, это будет означать кардинальную смену стиля марки и переход к довольно простым, резким, «мускулистым» формам. Показать концепт полностью компания планирует в мае 2022 года.

А вот и более близкая перспектива: кроссовер Renault Austral станет серийным до конца года, а презентация запланирована на 8 марта.

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Фото: Renault