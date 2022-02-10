Новый Renault Austral появится в Европе уже в конце этого года и, судя по опубликованным изображениям, получит премиальный салон.
Вместо жесткого пластика, традиционного для доступных по цене кроссоверов С-сегмента, Austral получит мягкий и матовый материал. Также салон украсит светодиодная подсветка панели приборов, центральной консоли и дверных карт. Приятным сюрпризом стало использование натурального дерева в отделке, обработанного по японской технологии лакового декора маки-э.
В качестве обивки используются ткань и мелкозернистая синтетическая кожа. В компании заявили, что на отделку салона средств не жалели. То есть Austral будет несколько престижнее родственного Nissan Qashqai.
Также Austral получит экран диагональю 24,3 дюйма и избавится от рычага переключения передач.
Премьера нового кроссовера Renault Austral состоится 8 марта 2022 года в 9:30 по московскому времени.
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Изображения: Renault