Новый кроссовер Renault — первые фото салона — журнал За рулем

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Новый кроссовер Renault — первые фото салона

Мировая премьера новой модели состоится 8 марта 2022 года.

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Новый Renault Austral появится в Европе уже в конце этого года и, судя по опубликованным изображениям, получит премиальный салон.

Вместо жесткого пластика, традиционного для доступных по цене кроссоверов С-сегмента, Austral получит мягкий и матовый материал. Также салон украсит светодиодная подсветка панели приборов, центральной консоли и дверных карт. Приятным сюрпризом стало использование натурального дерева в отделке, обработанного по японской технологии лакового декора маки-э.

Новый кроссовер Renault — первые фото салона

Новый кроссовер Renault — первые фото салона

Новый кроссовер Renault — первые фото салона

Новый кроссовер Renault — первые фото салона

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В качестве обивки используются ткань и мелкозернистая синтетическая кожа. В компании заявили, что на отделку салона средств не жалели. То есть Austral будет несколько престижнее родственного Nissan Qashqai.

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Также Austral получит экран диагональю 24,3 дюйма и избавится от рычага переключения передач.

Премьера нового кроссовера Renault Austral состоится 8 марта 2022 года в 9:30 по московскому времени.

Изображения: Renault

Новый кроссовер Renault — первые фото салона

Мировая премьера новой модели состоится 8 марта 2022 года.

Новый кроссовер Renault — первые фото салона — фото 1313132Новый кроссовер Renault — первые фото салона — фото 1313128Новый кроссовер Renault — первые фото салона — фото 1313129Новый кроссовер Renault — первые фото салона — фото 1313131Новый кроссовер Renault — первые фото салона
Новый кроссовер Renault — первые фото салона

Мировая премьера новой модели состоится 8 марта 2022 года.

Новый кроссовер Renault — первые фото салона — фото 1313132Новый кроссовер Renault — первые фото салона — фото 1313129Новый кроссовер Renault — первые фото салона — фото 1313128Новый кроссовер Renault — первые фото салона — фото 1313131Новый кроссовер Renault — первые фото салона
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