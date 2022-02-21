Стала известна причина возгорания 4000 машин VW

Эти автомобили направлялись на продажу в США, но все они сгорели прямо на корабле.

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По словам капитана корабля Felicity Ace Ортаса Жоао Мендеса Кабекаса, загорелись литий-ионные батареи перевозимых электромобилей. Для тушения таких пожаров требуется специальное оборудование, которого на борту корабля не было.

«Корабль горит весь — от одного конца до другого… Всё горит примерно в пяти метрах над ватерлинией», — говорит Кабесас.

По словам капитана, буксиры уже вышли из портов Гибралтара и Нидерландов. Три из них должны прибыть к горящему кораблю в среду. Также он добавил, что судно нельзя отбуксировать на близлежащие Азорские острова, потому что из-за своих больших размеров оно заблокирует порт.

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Напомним, что корабль Felicity Ace под панамским флагом загорелся в Атлантическом океане. На его борту находится около 1100 автомобилей Porsche и некоторое количество автомобилей Volkswagen и Bentley. Экипаж корабля (22 человека) были спасены португальским флотом.

Недавно сгорел и склад компании Skoda, входящей в концерн Volkswagen AG.

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Фото: Youtube