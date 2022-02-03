Сгорел склад компании Skoda. Будет дефицит машин

Что самое неприятное, огонь уничтожил мастерские завода, выпускавшего материалы для дверных панелей.

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Компания Skoda не сможет поставить на рынок около 16 тысяч автомобилей модели Octavia. Причина — в пожаре, произошедшем на складе Шкоды, расположенном недалеко от Праги, в Млада-Болеславе, сообщает ТАСС со ссылкой на Чешское радио. Ущерб оценивается в сумму свыше 1 млрд крон, т.е. около 40 млн евро.

Огонь охватил склады, на которых хранились комплектующие для выпуска указанной модели, в ночь на воскресенье 31 января.

К настоящему моменту известно, что сильнее всего пострадали склады и, что особенно неприятно, мастерские завода Grupo Antolin, выпускающего материалы для дверных панелей Octavia. Сроки восстановления производственных мощностей пока не называются.

В России автомобили марки Skoda выпускаются двумя заводами: предприятие в Калуге производит Rapid, а завод в Нижнем Новгороде — Kodiaq, Karoq и вышеупомянутую Octavia.

В январе компания обновила российские цены на Rapid и Superb Combi.

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Фото: Skoda