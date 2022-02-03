Сгорел склад компании Skoda. Будет дефицит машин — журнал За рулем

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Сгорел склад компании Skoda. Будет дефицит машин

Что самое неприятное, огонь уничтожил мастерские завода, выпускавшего материалы для дверных панелей.

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Компания Skoda не сможет поставить на рынок около 16 тысяч автомобилей модели Octavia. Причина — в пожаре, произошедшем на складе Шкоды, расположенном недалеко от Праги, в Млада-Болеславе, сообщает ТАСС со ссылкой на Чешское радио. Ущерб оценивается в сумму свыше 1 млрд крон, т.е. около 40 млн евро.

Огонь охватил склады, на которых хранились комплектующие для выпуска указанной модели, в ночь на воскресенье 31 января.

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К настоящему моменту известно, что сильнее всего пострадали склады и, что особенно неприятно, мастерские завода Grupo Antolin, выпускающего материалы для дверных панелей Octavia. Сроки восстановления производственных мощностей пока не называются.

В России автомобили марки Skoda выпускаются двумя заводами: предприятие в  Калуге производит Rapid, а завод в Нижнем Новгороде — Kodiaq, Karoq и вышеупомянутую Octavia.

Фото: Skoda

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Отзывы о Skoda Octavia (9)

Skoda 2017 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

1.4 дсг комплектация Style.Очень доволен машиной. Владею с 2018 года. Брал новую. Нечего не делал все устраивает. Расхода масла нет. Расход топлива 5.4 добивался. Это притом что на обгон подрывает как ракета. ДСГ на высоте по сравнению даже с автоматом и вариатором.

Недостатки:

нет

Комментарий:

Купил как раз перед переездом с Севера на Юг. Мотался по несколько раз в год . Заправляю бензин марки 100. на полном баке до отсечки проезжаю 850 км. Намотал 80000 км никаких затрат кроме ТО. Я думаю все поломки из за жадности хитрых хозяев которые заливают дешевое топливо. Устраивает и диодный с...

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