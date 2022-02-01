Установлена причина возгораний на популярном российском внедорожнике

Была нарушена технология сборки при установке плюсового провода генератора.

Материалы по теме Niva Travel — возможно возгорание, продажи остановлены

Как сообщают независимые источники, установлена причина недавних возгораний в моторном отсеке товарных автомобилей Lada Niva Travel. Отметим, что все данные носят неофициальный характер, пресс-служба АВТОВАЗа ситуацию не комментирует. Итак, как сообщает Avtograd news, по результатам проверки товарных автомобилей выяснилось, что пожары возникали из-за нарушения технологии сборки при установке плюсового провода стартера.

Напомним, в конце января в СМИ появились сообщения об остановке АВТОВАЗом продаж внедорожников и предписании для дилеров — проверить почти 2700 автомобилей. Вероятным местонахождением источника огня называлось подкапотное пространство. Насколько можно судить, теперь источник опасности установлен точно.

Ресурс сообщает, что все выявленные дефекты оперативно устранены, а автомобилями, находящимися в торговых сетях и в эксплуатации, займутся официальные дилеры. Вероятно, это означает скорый старт отзывной компании.

А 1 февраля 2022 года АВТОВАЗ объявил старт продаж Lada Niva Travel в версии Black.

«За рулем» теперь можно читать в Instagram.

Фото: Depositphotos.com