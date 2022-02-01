Установлена причина возгораний на популярном российском внедорожнике — журнал За рулем

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Установлена причина возгораний на популярном российском внедорожнике

Была нарушена технология сборки при установке плюсового провода генератора.

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Niva Travel — возможно возгорание, продажи остановлены

Как сообщают независимые источники, установлена причина недавних возгораний в моторном отсеке товарных автомобилей Lada Niva Travel. Отметим, что все данные носят неофициальный характер, пресс-служба АВТОВАЗа ситуацию не комментирует. Итак, как сообщает Avtograd news, по результатам проверки товарных автомобилей выяснилось, что пожары возникали из-за нарушения технологии сборки при установке плюсового провода стартера.

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Напомним, в конце января в СМИ появились сообщения об остановке АВТОВАЗом продаж внедорожников и предписании для дилеров — проверить почти 2700 автомобилей. Вероятным местонахождением источника огня называлось подкапотное пространство. Насколько можно судить, теперь источник опасности установлен точно.

Ресурс сообщает, что все выявленные дефекты оперативно устранены, а автомобилями, находящимися в торговых сетях и в эксплуатации, займутся официальные дилеры. Вероятно, это означает скорый старт отзывной компании.

Фото: Depositphotos.com

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Отзывы о LADA Niva (14)

LADA 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Только проходимость.И то, по сравнению с классической НИВОЙ она хуже.

Недостатки:

Сплошные недостатки!!!

Комментарий:

Брал в салоне новую!Сразу поехал домой,это 350км от города.Не доехал до села 5км. Отпал задний мост!!!Авто восстановлению не подлежит!!! И так то отношение к этому автомобилю было двоякое,а теперь совсем испортилось!Видимо российский автопром никогда не улучшит качество своих автомобилей!

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