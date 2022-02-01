Lada Niva Travel в версии Black — объявлена цена — журнал За рулем

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Lada Niva Travel в версии Black - объявлена цена

Доплатить за «черное» исполнение предстоит минимум 36 900 рублей.

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АВТОВАЗ объявил о старте продаж внедорожников Lada Niva Travel в версии Black. По сути, это новая комплектация автомобиля с определенным набором опций и в специальном «черном» исполнении.

Как сообщает пресс-служба, Black базируется на комплектации Comfort, в которой присутствуют, в частности, подогрев передних сидений, кондиционер, охлаждаемый перчаточный ящик.

А в «черной» версии у вас будут 16-дюймовые диски взамен 15-дюймовых, рейлинги на крыше, окрашенный колпак запаски и складной ключ зажигания с сигнализацией.

Lada Niva Travel в версии Black — объявлена цена

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Конечно, не обошлось без уже ставших традиционными акцентов: черный цвет колесных дисков (накладки колесных арок в этом варианте также черные), шильдики с названием серии на задних дверях, черная обивка потолка и вышивка «Black» на спинках передних сидений.

Lada Niva Travel в версии Black — объявлена цена

Lada Niva Travel в версии Black — объявлена цена

Автомобили в такой версии уже появились у дилеров — судя по сообщениям в СМИ, некоторые из них выставили машины в шоу-румах еще накануне с указанием даты начала продаж. Цвет кузова может быть любым, но фото и видео из независимых источников говорят о том, что к данному моменту дилерам отгружены преимущественно машины черного цвета.

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Рекомендованная цена завода на Niva Travel Black составляет 972 900 рублей. В свою очередь, комплектация Comfort, на основе которой создана новая версия, стоит от 936 900 рублей. Таким образом, доплата за диски, рейлинги, колпак запасного колеса и складной ключ с сигналкой составляет 36 900 рублей.

  • Накануне появились сообщения о том, что около 2700 автомобилей Niva Travel попали под заводской запрет продаж из-за риска возгорания.
  • «За рулем» теперь есть и в TikTok.

Фото: АВТОВАЗ

Lada Niva Travel в версии Black — объявлена цена

Доплатить за «черное» исполнение предстоит минимум 36 900 рублей.

Lada Niva Travel в версии Black — объявлена цена — фото 1311049Lada Niva Travel в версии Black — объявлена цена — фото 1311050Lada Niva Travel в версии Black — объявлена цена — фото 1311051Lada Niva Travel в версии Black — объявлена цена
Lada Niva Travel в версии Black — объявлена цена

Доплатить за «черное» исполнение предстоит минимум 36 900 рублей.

Lada Niva Travel в версии Black — объявлена цена — фото 1311050Lada Niva Travel в версии Black — объявлена цена — фото 1311049Lada Niva Travel в версии Black — объявлена цена — фото 1311051Lada Niva Travel в версии Black — объявлена цена
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Отзывы о LADA Niva (14)

LADA 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Только проходимость.И то, по сравнению с классической НИВОЙ она хуже.

Недостатки:

Сплошные недостатки!!!

Комментарий:

Брал в салоне новую!Сразу поехал домой,это 350км от города.Не доехал до села 5км. Отпал задний мост!!!Авто восстановлению не подлежит!!! И так то отношение к этому автомобилю было двоякое,а теперь совсем испортилось!Видимо российский автопром никогда не улучшит качество своих автомобилей!

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