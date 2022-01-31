Niva Travel - возможно возгорание, продажи остановлены

В списке значится почти 2700 машин, уже отгруженных дилерам.

Материалы по теме АВТОВАЗ безотлагательно отзывает автомобили Lada Largus

Появилась информация о том, что с 28 января 2022 года продажи внедорожников Lada Niva Travel приостановлены. Отметим, что все данные носят предварительный характер, официального сообщения от АВТОВАЗа до сих пор нет. Как сообщает паблик Avtograd news во ВКонтакте, причиной приостановки стало возгорание трех машин. Предполагается, что источник возгорания находится в моторном отсеке. По данным автора поста, случаи признаны гарантийными.

Сообщается также, что в настоящее время производитель создал комиссию для выяснения причин инцидентов. После того как причины будут установлены, производитель предпримет меры по устранению дефектов.

По предварительным данным, под запрет продаж попало почти 2700 машин. О возможности возобновления продаж внедорожников дилерам сообщат дополнительно. Напомним, Niva Travel удерживает второе место по продажам в сегменте SUV и в 2022 году должна обзавестить специальной версией SUV.

В 2020 году АВТОВАЗ отзывал модели Vesta и XRAY из-за угрозы возгорания, но в начале 2021 года был зафиксирован как минимум еще один случай.

«За рулем» теперь можно читать в ВКонтакте.

Фото: АВТОВАЗ