Подорожали Skoda Rapid и универсал Superb

При повышении цен в прошлом году Skoda оставила без «внимания» модель Superb Combi, в этом году цены на нее также поднялись.

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Цены комплектаций универсала Superb Combi выросли на 4000 — 24 000 руб., то есть на 0,1–0,6%. Теперь на модель установлены ценники от 2 681 000 рублей.

Подорожал и лифтбек Rapid на 31 000 руб., показал мониторинг, проведенный порталом Цена Авто. Теперь за популярный бюджетник просят от 1 051 000 рублей, прибавка составила 31 000 рублей.

Кстати, модель участвовала в декабрьском подорожании, тогда цены выросли на 4000 — 21 000 рублей, в зависимости от комплектации.

Согласно статистике AEB, в 2021 году продажи Skoda в России упали на 4,4%, до 90 443 автомобилей. Лидирует на российском рынке лифтбек Rapid, который разошелся тиражом 41 680 штук (+18,3% к результатам 2020 года).