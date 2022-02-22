Первый серийный электромобиль в России появится в 2022 году

Всего до 2030 года планируется произвести до 730 тыс. электрокаров.

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«Мы предполагаем, что первый серийный электромобиль появится в России до конца года», — приводит ТАСС слова главы Минпромторга Дениса Мантурова. Впрочем, министр не уточнил, о каких марках и моделях идет речь.

Общий объем производства электротранспортных средств в России до 2030 года накопленным итогом превысит 730 тыс. единиц, причем к окончании этого периода годовой объем достигнет 10%-ной доли (217 тыс. единиц) от общего объема производства транспортных средств в России. Компании ООО «Моторинвест» и ООО «Электромобили мануфэкчуринг рус» стали победителями конкурсного отбора на право заключения СПИК 2.0 (специального инвестконтракта) по электромобилям.

Как отмечали в «Электромобили мануфэкчуринг рус» в январе, компания в 2022 году планирует выпустить электрогрузовик EVM PRO полностью российского производства. Производитель уже завершил проектирование завода, на котором будут собирать электрогрузовики. Планируется, что завод мощностью 1 тыс. единиц в год разместится в Москве. «Моторинвест», находящийся в индустриальном парке «Рождество» в Краснинском районе Липецкой области, налаживает сборку электромобилей совместно с китайской компанией Sokon.

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Кроме того, владелец группы ПАО «Соллерс Авто» Вадим Швецов ранее заявлял, что на Дальнем Востоке организуют выпуск электрокаров, а также батарей и электромоторов для них. ООО «Зетта» из Тольятти намерена запустить в серию электрокар собственной разработки. Под началом КАМАЗа также разрабатывается кроссовер Кама-1.

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