Машины спешно покидают Киев, АЗС парализованы

Если обычно с утра трафик направлен в город, где расположены офисы многих предприятий, то с утра 24 февраля картина иная.
«Многие жители Киева в спешном порядке покидают Киев, создал при этом пробки на выезде начиная с 5:00 утра», — пишет автор этого видео.
Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» сообщает, что АЗС в Киеве полностью парализованы, везде огромные очереди из машин.
«Интерфакс-Украина» косвенно подтверждает эти сведения: автозаправки в Киеве продолжают работать, однако утром на них образовались очереди. Безналичная оплата работает.
На выезде из города в западном направлении заторы, однако поток машин медленно движется. По не подтвержденным пока данным, киевская полиция больше не выезжает на ДТП.
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Видео: YouTube