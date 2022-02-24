Машины спешно покидают Киев, АЗС парализованы

Сегодня с раннего утра очевидцы выкладывают в соцсети необычные кадры.

Если обычно с утра трафик направлен в город, где расположены офисы многих предприятий, то с утра 24 февраля картина иная.

«Многие жители Киева в спешном порядке покидают Киев, создал при этом пробки на выезде начиная с 5:00 утра», — пишет автор этого видео.





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Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» сообщает, что АЗС в Киеве полностью парализованы, везде огромные очереди из машин.



«Интерфакс-Украина» косвенно подтверждает эти сведения: автозаправки в Киеве продолжают работать, однако утром на них образовались очереди. Безналичная оплата работает.



На выезде из города в западном направлении заторы, однако поток машин медленно движется. По не подтвержденным пока данным, киевская полиция больше не выезжает на ДТП.

В Renault не исключили остановку АВТОВАЗа из-за ситуации на Украине.

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