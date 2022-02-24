Машины спешно покидают Киев, АЗС парализованы — журнал За рулем

Машины спешно покидают Киев, АЗС парализованы

Сегодня с раннего утра очевидцы выкладывают в соцсети необычные кадры.

Материалы по теме
Юг России лишился авиасообщения (обновлено)

Если обычно с утра трафик направлен в город, где расположены офисы многих предприятий, то с утра 24 февраля картина иная.

«Многие жители Киева в спешном порядке покидают Киев, создал при этом пробки на выезде начиная с 5:00 утра», — пишет автор этого видео.

Материалы по теме
Таких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?Водитель пьян, а оштрафуют пассажиров? Да!
.

Материалы по теме
Принять участие в розыгрыше автомобилей

Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» сообщает, что АЗС в Киеве полностью парализованы, везде огромные очереди из машин.

«Интерфакс-Украина» косвенно подтверждает эти сведения: автозаправки в Киеве продолжают работать, однако утром на них образовались очереди. Безналичная оплата работает.

На выезде из города в западном направлении заторы, однако поток машин медленно движется. По не подтвержденным пока данным, киевская полиция больше не выезжает на ДТП.

Видео: YouTube

Наше новое видео
Новая (или обновленная?) Lada Vesta NG 2022 — все изменения
«Мечта таксиста» и «миллионер» — дизельный Mercedes W115
Новый внедорожник Isuzu Mu-X: подробный видеообзор

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров3987Количество комментариев1
Оцените материал
0:0
Читать комментарии (1)
Загрузка...

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: