В Renault не исключили остановку АВТОВАЗа из-за ситуации на Украине

Цепочки поставок для российских заводов могут нарушиться.

Материалы по теме Renault рассказала о двух новинках для России в 2022 году

В Renault предупредили о потенциальном кризисе цепочки поставок для своих заводов в России, если спор с Украиной обострится, об этом сообщил глава Группы Лука де Мео в интервью Financial Times.

Французский автопроизводитель считает, что его российский бизнес может столкнуться с проблемами с обеспечением комплектующими для двух своих заводов в стране.

«Потенциально может возникнуть еще один кризис цепочки поставок, связанный с деталями, которые должны поступать из-за рубежа», — сказал он инвесторам.





Другими словами, новые поставщики комплектующих могут понадобиться, если Евросоюз введет в отношении России новый пакет санкций.

Президент России Владимир Путин хочет защитить экономику и промышленность страны от потенциальных санкций с помощью программы «Крепость Россия», которая минимизирует связи с внешним бизнесом, пишет издание. Тем не менее, автомобильные заводы, такие как Renault, по-прежнему в значительной степени зависят от импортных комплектующих из-за масштабов глобального бизнеса.

Материалы по теме Принять участие в розыгрыше автомобилей

Де Мео рассказал, что Renault «проводит исследование, просто превентивный шаг», чтобы оценить, где еще можно закупать детали для заводов. Около 20% деталей для заводов АВТОВАЗа импортируются из-за рубежа, в то время как для завода Renault в Москве этот показатель около 40%. «Если компоненты приходят из Китая, это не то же самое, если их поставляют из Германии или США», — подчеркнул топ-менеджер.

Фото: Алена Селезнева/ТАСС

