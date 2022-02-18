АВТОВАЗ отказался от французских коленвалов

Технология останется французской, а вот производство переедет в Россию, на уже зарекомендовавшее себя в Европе российское оборудование.

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Волжский автозавод готовится перейти на коленвалы российского производства. Сейчас завод закупает детали у Forges de Courcelles, одной из крупнейших в Европе кузнечных компаний, пишет Глобалмск.ру. Оттуда же коленвалы поставляются и еще одному российскому заказчику — «Хенде Моторс Мануфактуринг Рус». Однако коленвалы вошли в перечень продукции для импортозамещения, и поставщика пора менять.

Вместе с тем, Forges de Courcelles останется в игре: воронежский машиностроительный завод «Тяжмехпресс» (ТМП) с конца первого полугодия 2022 года будет выпускать коленвалы именно по технологии этой французской компании. Более того, именно ТМП поставляет во Францию свои прессы для штампования коленвалов, которые потом импортируются в РФ. Так что вопрос локализации производства в России был лишь вопросом времени, заключает источник.

Линейка двигателей обновленной Весты останется прежней — ВАЗ-21129, ВАЗ-21179 и Renault H4M (на фото), — а вот коленвалы во всех моторах будут уже российского производства.

«В плюсе оказываются все. И наши французские партнеры — потому что производить продукцию на месте выгоднее, чем возить из-за рубежа. И российские автопроизводители — потому что при использовании отечественных коленвалов они получают государственные субсидии на каждый автомобиль и повышают свою рентабельность. И конечный потребитель — потому что субсидии сдерживают рост цен на автомобили», — цитирует издание управляющего партнера предприятия Льва Гниденко.

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Первую деталь планируют выпустить в июне, а до конца года — сделать 20 тысяч валов для АВТОВАЗа и еще 60-тысяч для российского завода Hyundai. Кроме того, среди возможных партнеров — завод Haval под Тулой, российский Volkswagen и «ПСМА Рус» в Калуге, выпускающий Citroen, Peugeot, Opel и Mitsubishi.

Напомним, что в декабре 2021 года свои коленвалы (точнее — заготовки для последующей мехобработки) в адрес российского завода двигателей Hyundai начал поставлять УАЗ.

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Фото: архив «За рулем»