Коленвалы для моторов Hyundai теперь делают на УАЗе — журнал За рулем

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Коленвалы для моторов Hyundai теперь делают на УАЗе

Компоненты будут устанавливать на собирающиеся у нас Hyundai Solaris, Creta и Kia Rio.

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Входящая в состав Ульяновского автозавода и располагающаяся на его мощностях компания «УАЗ-Автокомпонент» начала серийное производство отливок коленвалов для двигателей Hyundai Gamma 1.6, сообщает корпоративная газета «Панорама УАЗ». Контракт с УАЗом был заключен еще в 2020 году. Отливки будут доставляться на завод Hyundai WIA. Там заготовки будут проходить механическую обработку и превращаться в конечный продукт.

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Полученные таким образом коленвалы станут устанавливать на двигатели для Hyundai Solaris и Creta, а также на Kia Rio, которые выпускаются на заводе Hyundai Motor Manufacturing Rus. Отливки сделаны из высокопрочного чугуна с графитовыми включениями. «УАЗ-Автокомпонент» имеет выданный по итогам аудита сертификат, подтверждающий полное соответствие требованиям Hyundai.

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Источник уточняет, что первая партия из 3 тысяч коленвалов была отгружена в адрес Hyundai еще в декабре 2021 года. На заводе Hyundai WIA появился контрольный участок, на котором специалисты «УАЗ Автокомпонента» проверяют качество на двух этапах: после разгрузки отливок и после их мехобработки. В январе 2022 года запланировано поставить на завод двигателей 10 тысяч деталей. Но это только начало: дальнейшие планы предусматривают рост темпа до 20 тысяч коленвалов каждый месяц.

Фото: Hyundai

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