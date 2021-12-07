Детали для Aurus, Lada и УАЗ будут делать на новом заводе — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Детали для Aurus, Lada и УАЗ будут делать на новом заводе

Новое производство сможет выпускать не менее 4,5 млн пластиковых изделий в год.

Материалы по теме
Aurus Komendant и Senat в особом исполнении (эксклюзивные фото)

Компания «Аутокомпонент Инжиниринг-3» организует в Тольятти производство пластиковых деталей отделки салона для автомобилей отечественных брендов — Lada, ГАЗ, УАЗ и Aurus. Для этих целей компания получила льготный займ от Фонда развития промышленности, сообщает «Русский автомобиль». По данным источника, сумма кредита составляет 416,4 млн рублей. Особенностью нового завода должна стать автоматическая окраска и сборка.

По предварительным данным, производственная площадка сможет выпускать не менее 4,5 млн изделий в год. В номенклатуре-- поручни и ручки дверей, ложементы (подкладки) багажника и крыши, панели мультимедиа и щитков приборов. В ФРП уточняют, что проект предполагает сокращение ручного труда и повышение качества продукции.

Детали для Aurus, Lada и УАЗ будут делать на новом заводеПроизводство Aurus Senat на заводе в Елабуге
Производство Aurus Senat на заводе в Елабуге

Материалы по теме
Вам грозит опасность? Нам запрещено приходить на помощь!Надоели штрафы? Поставь ассистентаШтрафы ГИБДД привяжут к прожиточному минимуму

Как известно, ФРП предоставляет займы предприятиям под 1–3% годовых; фонд входит в состав ВЭБа и контролируется Минпромторгом РФ. Что касается «Аутокомпонент Инжиниринга», то это крупный поставщик элементов интерьера для российских автозаводов.

Фото: Максим Зарецкий / ТАСС

Наше новое видео
Lada Vesta SW Cross и Kia Ceed SW: обзор и тест
Очень большие кроссоверы из Японии против «корейца»  — супертест «За рулем»
Chery Exeed VX: полный привод, 7 мест, 250 л.с. — подробный обзор

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Google.News
Количество просмотров521
Оцените материал
0:—1
Читать комментарии
Загрузка...

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: