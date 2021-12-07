Детали для Aurus, Lada и УАЗ будут делать на новом заводе

Новое производство сможет выпускать не менее 4,5 млн пластиковых изделий в год.

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Компания «Аутокомпонент Инжиниринг-3» организует в Тольятти производство пластиковых деталей отделки салона для автомобилей отечественных брендов — Lada, ГАЗ, УАЗ и Aurus. Для этих целей компания получила льготный займ от Фонда развития промышленности, сообщает «Русский автомобиль». По данным источника, сумма кредита составляет 416,4 млн рублей. Особенностью нового завода должна стать автоматическая окраска и сборка.

По предварительным данным, производственная площадка сможет выпускать не менее 4,5 млн изделий в год. В номенклатуре-- поручни и ручки дверей, ложементы (подкладки) багажника и крыши, панели мультимедиа и щитков приборов. В ФРП уточняют, что проект предполагает сокращение ручного труда и повышение качества продукции.

Производство Aurus Senat на заводе в Елабуге

Как известно, ФРП предоставляет займы предприятиям под 1–3% годовых; фонд входит в состав ВЭБа и контролируется Минпромторгом РФ. Что касается «Аутокомпонент Инжиниринга», то это крупный поставщик элементов интерьера для российских автозаводов.

А компоненты для двигателя Aurus начали делать на КАМАЗе.

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Фото: Максим Зарецкий / ТАСС